VEFATININ 17. YILINDA BAŞKAN PENBEGÜLLÜ HASTANE OLARAK YAPTIĞI BİNADA ANILDI

https://www.facebook.com/gazetegebzecomtr/videos/ge%C3%A7mi%C5%9F-zaman-olur-ki/813023016300915/?locale=tr_TR KADIN DOĞUM HASTANESİ OLARAK YAPILAN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İSU VE STK BİNASI HALİNİE GETİRİLEN BAŞKAN PENBEGÜLLÜ VE ERBAK HOCA TARAFINDAN TEMELİ ATILIP YAPILAN BİNA YENİDEN KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI HASTANESİ YAPILMALI GEBZE VEFA GURUBUNDAN AHMET PENBEGÜLLÜYE VEFALI ANMA ETKİNLİĞİ









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BAŞKAN MERHUM PENBEGÜLLÜ VEFATININ 17. YILINDA RAHMET VE SAYGI İLE YAPILMASINA ÖNCÜLÜK ETTİĞİ

STK MERKEZİ ( SÜMEYYE HATUN HASTANESİ )ANILDI





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Bir döneme damgasını vuran efsane belediye başkani rahmetli AHMET PENBEGÜLLÜ nun anma Vefa programına 1994 ve 2000 yılları arasında Hizmet etmiş ayni dönemde birlikte meclis üyesi olarak gorev yapan ve Genel Merkezi Gebzede bulunan UMSİDER in organize etmiş olduğu toplantıya katılmanız hem bizleri onurlandırmış olacak hem de değerli belediye başkanımızın geçmişte olan hizmetlerini ve münasebetlerini yâd etmek adına bu toplantıyı tertiplemiş bulunmaktayız toplantı sinevizyon gösterisi Ayrıca rahmetli Belediye başkanıyla olan önemli anılarını yaşatmak adına katılımcıların söyleşisi olacaktır programımız ikramlıdır programın yer ve saatini aşağıdaki notta belirlenmiş gibidir katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum Tertip komitesi adına UMSİDER GNL BAŞKANI M.Zeki Gedikoğlu

Cumartesi günü saat 16 ..18 arası tüm halkımız davetlidir izsu yani STK hizmet binası 6.kat





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GEBZE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN MERHUM





AHMET PENBEGÜLLÜ KİMDİR?





Ahmet Penbegüllü 1950 yılında Tokat'ta doğdu.İlk orta ve lise tahsilini Tokat'ta yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakultesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenim gördü.





1968 yılından itibaren iş hayatına atıldı. Önce Nevşehir'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak devlet memurluğuna başladı. Aynı görevde Tokat ve Ankara'da memurluğa devam etti. Daha sonra Ankara'da İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne İnşaat Mühendisi olarak çalıştı. Askerlikle birlikte toplam 10 yıl devlet memurluğunda kaldı. 1978'de askerliğini Erzurum Hasankale'de yedek subay olarak tamamladı. Askerlik sonrası memleketi Tokat'ta 11 yıl inşaat mühendisliği, proje müellifliği ve müteahhitlik yaptı.





1984 yerel seçimlerinde Tokat'ta Refah Partisi'nden belediye meclis üyesi adayı oldu. 1989'da İstanbul'a taşındı. 2 yıl İstanbul'da ve 4 yıl da Gebze'de inşaat mühendisliği ve müteahhitlik yaptı.





1991 yılında Gebze'ye geldi.Refah Partisi Gebze İlçe Başkanlığı yaptı.Başkanlığının ilk yılında 1994 Yerel Seçimlerinde, Refah Partisi'nden Gebze Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu ve kazandı.Bir dönem sonra 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde bu kez kapatılan RP yerine Fazilet Partisi'nden tekrar Belediye Başkanı seçildi.





Gebze Güreş İhtisas Kulübü'nü kurdu ve başkanlığını yaptı.Bu kulüple Avrupa Şşampiyon Kulüpler Kupası'nı ülkemize getirdi.2 kez Türkiye Lig şampiyonluğunu elde etti.Kadrosunda birçok dünya ve avrupa şampiyonu sporcu barındırdı.Bir dönem Gebzespor'a başkanlık yaptı.Gebze Belediyesi Atletizm takımı ile Türkiye 2.'liğini Gebze'ye getirdi.





2001 yılında hakkındaki birçok suçlamalar sebebi ile DGM tarafından tutuklanarak Kartal Cezaevine konuldu.1 yıl 1 ay tutuklu kaldıktan sonra 2002 yılında tahliye edildi ve 2003 yılında da hakkındaki tüm davalardan beraat etti.





Yeniden görevine dönen başkan Ahmet Penbegüllü 2004 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyince siyasete bir süre ara verdi.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mahalli İdareler Genel Koordinatörlüğü görevine getirildi. Rahatsızlanarak bu göreve ara verdi.





Ahmet Penbegüllü 22 Temmuz Genel Seçimlerinde Ak Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı oldu. Yaklaşık bir yıldır kan kanseri teşhisi ile tedavi gören eski başkan bir süre de ABD'de tedavi görmüştü.





Gebze'de iki dönem belediye başkanlığı yapan, birçok önemli hizmetin altında imzası bulunan ve 1 yıla yakın bir süredir de kanser tedavisi gören eski başkanlardan Ahmet Penbegüllü, önceki sabah tedavi gördüğü İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.





Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulmak için ABD'ye de giden ve burada tedavisine ilaçla devam edilen Penbegüllü'nün cenazesi dün ikindi namazını müteakip Mustafapaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası onbinlerin katıldığı bir cenaze töreni ile Gebze Mezarlığı'nda toprağa verildi.





MUSTAFAPAŞA'DA TARİHİ GÜN





Dün aramızdan ayrılan Gebze eskiBelediye Başkanı Ahmet Penbegüllü'nün cenaze törenine iş, siyaset ve spor dünyasının birçok ismi katılırken, Mustafapaşa camii tarihi günlerinden birini yaşadı.





Ahmet Penbegüllü'nün cenaze namazında cami avlusu hınça hınç dolarken, hocanın vaazında vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.





Eski yeni birçok siyaset adamı ve spor dünyasının tanınmış simaları rahmetli Ahmet Penbegüllü'ye son görevlerini yerine getirirken, haklarını da helal ettiler.





Büyük bir kalabalık mezarlıkta da merhum başkanı yalnız bırakmazken, Gebze Belediyesi'ne ait otobüsler kalabalığı Gebze Mezarlığına taşıdı. ( Kaynak https://www.yenisafak.com/amphtml/gundem/gebze-baskanini-kaybetti-65699)





GEBZE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN MERHUM PENBEGÜLLÜ İLE İLGİLİ BELGESEL VİDEOLAR





https://www.facebook.com/gazetegebzecomtr/videos/ge%C3%A7mi%C5%9F-zaman-olur-ki/813023016300915/?locale=tr_TR





https://www.youtube.com/watch?v=kT7ePftNwMQ



