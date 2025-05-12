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"Yardım getireceğim" diyerek ev ev gezen şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yardım getireceğini söyleyerek belediyenin ve Göç İdaresi'nin adını kullanan ve vatandaşların evlerine girip kişisel bilgilerini almaya çalışan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, bazen Göç İdaresi'nin, bazen de Çayırova Belediyesi'nin adını kullanarak ilçe sakinlerinin kapılarını çaldı. Sözde yardım getireceğini söyleyerek vatandaşların kişisel bilgilerini ve imzalarını almaya çalışan şahıs, vatandaşların dikkatli davranması sayesinde fark edildi.

12 Mayıs 2025 Pazartesi 16:32

İlçe sakinlerinin belediyeye ihbarı üzerine harekete geçen Çayırova Belediyesi yetkilileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şahsın araç plaka bilgilerini verdi. Bunun üzerine çalışmalara başlayan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi kurumların adını kullanıp, kendisine kamu görevlisi süsü veren, vatandaşların evinin fotoğrafını çeken, kişisel bilgilerini almaya çalışan ve hatta boş evraka imza attıran şahsı yakaladı. 

Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye adına yardım topladığını ya da yardım getirdiğini iddia ederek kişisel bilgi toplamaya çalışan şahıslara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. 
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