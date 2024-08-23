İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yargıtay'dan emsal karar: Takılar düğünde kime takıldıysa onun olacak

Yargıtay, düğünde takılan altınların kime ait olacağına dair tartışmaları bitirecek yeni bir karara imza attı. Takı kime takıldıysa o kişide kalacağına hükmedildi.

Yargıtay'dan emsal karar: Takılar düğünde kime takıldıysa onun olacak

23 Ağustos 2024 Cuma 21:40


  Çiftlerin özellikle boşanmasıyla birlikte ortaya çıkan ziynet eşya anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada "ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu" kararına hükmetti.  
 
  "Erkeğe takılan ziynet eşyaları erkeğe, kadına takılan ziynetler ise kadına aittir" 
  Eski Yargıtay kararının yeniden şekillendiğini söyleyen Avukat Buket Nurşah Tekışık, "'Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/5704 E. 2024/2402 K.' sayılı ilamında erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere kadına ait olduğu yönündeki görüşünü 4 Nisan tarihi itibarıyla değiştirdi. Yeni içtihata göre, öncelikle bakılması gereken husus, taraflar arasında anlaşma olup olmadığıdır. Anlaşmanın varlığı halinde ziynetler anlaşmaya göre değerlendirilecektir. Şayet anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır. Daha önceki kararda kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti. Ancak güncel içtihat; erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olması yönündedir. Ziynet eşyanın belli bir cinsiyete özgü olması halinde cinsiyete uygunluğa göre karar verilmesi gerekmektedir. Eğer bu konuda bir tereddüt varsa, bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir. Bilirkişi incelemesine giden ziynetin her iki cinsiyet için de uygun olduğu belirlenirse, takılan veya verilen eşe ait sayılacaktır. Günümüz düğünlerinde artık takılar gelin ve damadın üzerine takılmak yerine sandık, torba gibi ortak bir kesede toplanmaktadır. Bu durumda cinsiyete göre nitelik aranarak karar verilmesi gerekmektedir. Bu yönde özellik tespit edilememesi halinde eşya ortak kabul edilecektir" diye konuştu. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası'nın İlk Stratejik Planı Yapılıyor Dilovası'nın İlk Stratejik Planı Yapılıyor
Başkan Büyükakın: Bu şehrin gençleri başaracaktır, bundan hiç şüphem yok Başkan Büyükakın: Bu şehrin gençleri başaracaktır,...
Gökyüzü Gözlem Geceleri başlıyor Gökyüzü Gözlem Geceleri başlıyor
Binali Yıldırım Dilovası’nda Binali Yıldırım Dilovası’nda
Bıçaklanarak öldürülen ve evlerinde yakılan çift gözyaşları içinde toprağa verildi Bıçaklanarak öldürülen ve evlerinde yakılan...
Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde çalışmalar sürüyor Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde çalışmalar...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası'nın İlk Stratejik Planı Yapılıyor
Dilovası Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek olan Stratejik Plan çalışmaları başladı. Belediye...

Haberi Oku