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Yediler, içtiler, eğlendiler pisliği doğaya bırakıp gittiler

Derince ilçesinde, bir mesire alanında yapılan eğlencenin ardından geriye çöp yığınları kaldı. Katılımcılar, doğaya yüzlerce pet şişe, tabak atarak, arkalarına bile bakmadan alandan ayrıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.

Yediler, içtiler, eğlendiler pisliği doğaya bırakıp gittiler

14 Temmuz 2025 Pazartesi 11:59

   Derince Yenikent mahallesi Çamlık mesire alanında Kocaeli Yığılcalılar Derneği tarafından organize edilen pikniğe katılanlar, çöplerini bırakarak bölgeden ayrıldı. Sabah spor yapmak için bölgeye gelen vatandaşlar doğaya atılan yüzlerce plastik tabak, poşet, Derince Belediyesi'nin üretip dağıttığı koli koli çenesuyu bardakları ile karşılaştı. Arkalarındaki çöplere ellerini bile sürmeyen vatandaşlara, sosyal medyadan tepki yağdı. Derince Belediyesi ile Yığılca Belediyesi'nin de destek verdiği pikniğin ardından ortaya çıkan görüntüler, 'Hindistan gibi' yorumunda bulundu. 
 
  Görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılırken vatandaşlar, "Hayvan bile pisliğini temizliyor. Ceza kesilmesi gerekiyor. Utanacak olan bu halde bırakmaz. Derince Belediyesi'nin de katkısıyla akşama kadar yüksek ses müzik dinledik. Birilerini mutlu etmek için, mağdur olduk. İnsan sürüsü buradan geçmiş. Zabıtalar neden denetim yapmadı? Ağır cezalar yazılmalı. Bu ne rezillik? İnsanlar artık söyleyeme ile anlamıyorlar. Yediniz, içtiniz, torbaya koyup kaldırmak mı zor geldi?" yorumunda bulundu.  
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