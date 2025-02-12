Yeni pasta şefleri Çayırova'da yetişiyor

BİRÇOK ALANDA EĞİTİM
Kurs hakkında açıklamalarda bulunan Pastacılık Kursu Eğitmeni Arzu Kalaça, konu hakkında şunları dile getirdi; “Pastacılık kursu kadınlar için iş istihdamı sağlama açısından önemli. Vitrin pastaları hazırlayabileceği, evde çocuklarıyla birlikte eğlenirken bile satış yapabileceği, ev ekonomisine katkıda bulunabileceği bir kurs. Burada kurabiye, patisserie, krem puf, vitrin pastası vb. birçok şeyin yapımını öğretiyoruz.
PASTA ŞEFİ YETİŞTİRİYORUZ
Kursumuzda bireysel veya demo ürünler yapıyoruz. Bir ya da iki ürün hazırlayarak her birinin katkısını sunmasını sağlıyoruz. Bunun dışında bireysel olarak ürünler de oluşturuyorlar bu sayede hamur yapma ve pasta hazırlama konusunda sürekli tekrarlarla birer pasta şefi yetiştiriyoruz. Belediyemize, bu imkanı kadınlarımıza sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Her bir araç gereci en kaliteli şekilde bizlere sunuyor. Kadınlarımız böylelikle hem iş öğrenmiş oluyor, hem de vakit geçirmiş oluyor.”
(Ömer İLGEÇ)