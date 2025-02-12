İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni pasta şefleri Çayırova'da yetişiyor

Çayırovalıların kendilerini geliştirmesi için birçok kurs imkanı sunan Çayırova Belediyesi, pastacılık kursu konusunda da çalışma başlattı. Pastacılık kursuna gelen ilçe sakinleri, pasta yapımını en ince detayına kadar öğreniyor.

Yeni pasta şefleri Çayırova'da yetişiyor

12 Şubat 2025 Çarşamba 15:42

 Çayırovalı ilçe sakinleri el becerilerini artıracak kurslarla buluşmaya devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Çayırovalılara sunduğu kurs imkanlarına bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde pastacılık kursu eğitimleri başladı. Çayırovalı ev hanımlarının ilgisini çeken meslek edindirme kurslarından biri olan pastacılık kursu kapsamında, ilçe sakinleri pasta şefinden eğitim alarak, pasta yapımının inceliklerini öğreniyor. Pastacılık kursu sayesinde aile ekonomisine de katkı sunabilen Çayırovalı kadınlar, kursun açılmasından dolayı çok mutlu. Kurabiye, Pâtisserie, krem puf, vitrin pastaları vb. birçok konuda eğitim alan ilçe sakinleri, hem hobi anlamında hem de ev ekonomisine katkı anlamında kendilerini geliştiriyor.

 

BİRÇOK ALANDA EĞİTİM

Kurs hakkında açıklamalarda bulunan Pastacılık Kursu Eğitmeni Arzu Kalaça, konu hakkında şunları dile getirdi; “Pastacılık kursu kadınlar için iş istihdamı sağlama açısından önemli. Vitrin pastaları hazırlayabileceği, evde çocuklarıyla birlikte eğlenirken bile satış yapabileceği, ev ekonomisine katkıda bulunabileceği bir kurs. Burada kurabiye, patisserie, krem puf, vitrin pastası vb. birçok şeyin yapımını öğretiyoruz.

 

PASTA ŞEFİ YETİŞTİRİYORUZ

Kursumuzda bireysel veya demo ürünler yapıyoruz. Bir ya da iki ürün hazırlayarak her birinin katkısını sunmasını sağlıyoruz. Bunun dışında bireysel olarak ürünler de oluşturuyorlar bu sayede hamur yapma ve pasta hazırlama konusunda sürekli tekrarlarla birer pasta şefi yetiştiriyoruz. Belediyemize, bu imkanı kadınlarımıza sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Her bir araç gereci en kaliteli şekilde bizlere sunuyor. Kadınlarımız böylelikle hem iş öğrenmiş oluyor, hem de vakit geçirmiş oluyor.”
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi’nde e-İmar dönemi Çayırova Belediyesi’nde e-İmar dönemi
Çayırova’da Şubat ayı meclisi tamamlandı Çayırova’da Şubat ayı meclisi tamamlandı
Dilovası’nda Sömestr Tatili Coşkulu Geçti Dilovası’nda Sömestr Tatili Coşkulu Geçti
‘Güzide’ Gençler Bilişim Vadisi’nde ‘Güzide’ Gençler Bilişim Vadisi’nde
Çayırova Spor Lisesi inşaatı devam ediyor Çayırova Spor Lisesi inşaatı devam ediyor
Karne tatili Çayırova’da güzel Karne tatili Çayırova’da güzel
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Çayırova Belediyesi’nde e-İmar dönemi
Bugüne kadar dijital belediyecilik alanında birçok yeniliği uygulamaya koyan Çayırova Belediyesi, ilçedeki...

Haberi Oku