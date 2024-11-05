Yeni yapılan parkın oyun grubu montajı tamam

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Şekerpınar Ramazan Sokak’ta inşa edilen parkta son olarak, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri oyun grubu montajını gerçekleştirdi. Dün yeni yapılan park alanında çalışma gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kaydırak, salıncak ve tahterevalli montajını tamamladı. Şekerpınar Ramazan Sokak’ta yapımı süren park, voleybol sahası yapımı, çevre düzenlemesi ve kauçuk serimi yapılmasının ardından kısa sürede mahallelinin kullanımına açılacak.