İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yerli üretimle yüksek kalite

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretimle kurulan taş kırma ve eleme tesisinde asfalt malzemesi üretiliyor.

Yerli üretimle yüksek kalite

21 Ağustos 2024 Çarşamba 15:28


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez'de kurulan bu yüzde 100 yerli üretim taş kırma ve eleme tesisinde; yol yapım, bakım ve onarımıyla asfalt yapımında kullanılmak üzere çeşitli boyutlarda malzemeler üretiliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren tesis, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak bin 400 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor. 
  CE belgeli toz indirgeme sistemine sahip olan konkasör tesisi, saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip. Çevre dostu bu tesiste üretilen mıcır; sıcak asfalt, yol yapımı ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor. Dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretimle kurulan kırma ve eleme tesisinde, asfalt üretiminde ve yol yapımında kullanılan kaliteli, eleklerle ayrıştırılmış 7 farklı tip agrega malzemesi elde ediliyor. 
 Taş kırma ve eleme yerleşkesi sınırları içerisinde bulunan yüksek rezervli kalker taşı ocağından kırma tesisine getirilen cevher taşlar, burada konkasörde son sistem teknolojiyle kırılıyor. Elek sistemiyle çeşitli boyutlara ayrılan malzemeler, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Solaklar Asfalt Şantiyesi'nde kurulu bulunan asfalt plent tesisinde sıcak asfalt üretiminde kullanılıyor. Ayrıca, soğuk asfalt olarak bilinen sathi kaplama yolların imalatında, tesiste üretilen mıcırdan yararlanılıyor. 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin taş kırma ve eleme tesisinde ayrıca, yol yapımında plent-miks temel tabakasının oluşturulmasında kullanılan PMT malzemesi, saatte 500 ton kapasiteli ek tesiste üretiliyor. Doğaya saygılı çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu tesisinde, kullanılan modern sistemlerle düşük maliyetle yüksek kalitede malzeme üretiliyor. Tesiste Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulması da planlanıyor. GES faaliyete geçtiğinde, üretimde büyük bir tasarruf sağlanacak. 
                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da üstyapı hizmetleriyle konfor artırıyor Darıca'da üstyapı hizmetleriyle konfor artırıyor
Panik atakla başlayan koleksiyonculuk hayatını değiştirdi Panik atakla başlayan koleksiyonculuk hayatını...
Güneş lekeleri koyu tende daha yaygın Güneş lekeleri koyu tende daha yaygın
Başiskele Sahili'ne yeni mescid Başiskele Sahili'ne yeni mescid
2 haftada 417 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı 2 haftada 417 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Boşanan çiftler aman dikkat: Müşterek çocuğun kaçırılmadığını ortaya koymak için bunlar şart Boşanan çiftler aman dikkat: Müşterek çocuğun...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Darıca'da üstyapı hizmetleriyle konfor artırıyor
Darıca'da belediye ekipleri; asfalt, parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını...

Haberi Oku