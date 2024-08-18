Yoğun bakım genişletiyor, kalp merkezi hazırlanıyor

Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ve yoğun bakım yatak sayısının artırılması amacıyla yoğun bakım servisi genişletiliyor. Ayrıca kalp merkezinin altyapısının hazırlıkları da devam ediyor.

Düzce'de sağlık hizmetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, Atatürk Devlet Hastanesi'nde servis ve bölümlerin genişletilmesi çalışmaları da sürüyor. Daha önce birçok servisin eklendiği veya genişletildiği Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde şimdi de palyatif ve yoğun bakım yatak sayısını artırmaya yönelik fiziki genişletme çalışmaları yapılıyor. Yeniden düzenlenen yoğun bakım servisinde çalışmaları tamamlandığında yatak sayısı artırılmış olacak. Ayrıca hastanede yakın zamanda hizmete girecek olan kalp merkezi için altyapı çalışmaları hızla devam ediyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan çalışmaları paylaşarak, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz’a Düzceliler adına teşekkür etti.

Ayşe Keşir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Daha iyi ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmak için durmadan çalışıyoruz. Atatürk Devlet Hastanesi’nde genişletme ve yenileme çalışmalarımız sürüyor. Palyatif ve yoğun bakım yatak sayısını artırıyor, hizmete sunacağımız kalp merkezinin altyapısını hazırlıyoruz. İnşaat çalışmalarında emek verenlere ve Düzce Sağlık Müdürlüğü’ne, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum"

İHA