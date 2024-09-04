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Yol kenarına tehlikeli atık döken firmaya 12 milyon lira, şirket yetkilisine ise 5 yıl hapis cezası

Bilecik'te 2021 yılında yol kenarına dökülmüş tehlikeli atıkla ilgili incelemelerin ardından başlatılan soruşturma sonucu, sorumlu olduğu tespit edilen firma yetkilisi 5 sene hapis cezası alırken, firmaya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 12 milyon 71 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yol kenarına tehlikeli atık döken firmaya 12 milyon lira, şirket yetkilisine ise 5 yıl hapis cezası

04 Eylül 2024 Çarşamba 19:03

                                           
  Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bursa gibi sanayi açısından büyük illerin kavşak noktasında bulunurken, zaman zaman çevre illerden tehlikeli atık, hafriyat atığı gibi atıklar getirilerek ormanlık alanlara, yol kenarlarına gelişigüzel bırakılabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda firmalara geçit vermemek için yaptıkları yol güzergahı denetimlerde 2021 yılında Bozüyük-Vezirhan kara yolu üzerinde Zeytindalı Hatıra Ormanı ve yakın çevresinde AREL Döküm Fabrikası tarafından yaklaşık 20 kamyon tehlikeli atığın döküldüğünü tespit etti. O gün gerekli numuneler alındıktan sonra sahada bulunan tehlikeli atıklar mali açıdan kamu kaynakları kullanılarak temizlendi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanslı bertaraf tesisine gönderildi. 
 
  Şirket yetkilisi 5 yıl hapis cezası aldı 
  Bilecik Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzman denetçilerinin çalışması sonucunda hazırlanan raporla Bilecik Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı kamu davası sonucunda tehlikeli atıkları çevreye uygunsuz olarak atarak kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak bertaraf eden şirket yetkilisi, hakkında açılan dava sonucu 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ceza sonrası tehlikeli atıkları kanun ve yönetmeliğe aykırı izinsiz olarak çevreye zarar verecek şekilde dökerek bertarafını gerçekleştiren ve çevreyi kirleten tesise, 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca da 12 milyon 71 bin TL idari para cezası uygulandı. 
 
  "Atık dökülmesi muhtemel hassas alanlar 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir" 
  Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Atık dökülmesi muhtemel hassas alanlar 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir. Atık dökülebilecek alanın çok büyük olması nedeniyle vatandaşlarımızın çevreye gelişigüzel atık bırakan araçları görmeleri halinde, araç plaka bilgilerini, fotoğraf veya video kaydı yaparak Valiliğimize, Alo 181 üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi çevre kirliliğine neden olanlara gerekli yasal işlemlerin uygulanması, atıkların toplatılması ve çevrenin korunması açısından büyük önem arz etmektedir" denildi. 
      


İHA
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