Yollar yenileniyor, Darıca güzelleşiyor

Darıca Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçenin çehresini değiştirecek asfalt ve yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Başkan Muzaffer Bıyık da çalışmaları yerinde inceleyerek saha ekipleriyle denetimlerde bulundu.

Darıca Belediyesi, havaların ısınması ve baharın yüzünü göstermesiyle birlikte ilçenin farklı noktalarında asfalt çalışmalarını hızlandırdı. İlçede yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım konforunu yükseltmek amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmaları, belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi.

ULAŞIM KONFORU ARTACAK

Ekiplerle bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Alanda açıklamalarda bulunan Başkan Bıyık, Darıca’nın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Baharın gelmesiyle birlikte asfalt sezonunu açtık. Hava koşullarının uygun hale gelmesiyle planladığımız tüm asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada olacak” dedi.

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Başkan Bıyık ayrıca, asfalt çalışmalarının sadece araç yolları ile sınırlı kalmadığını, kaldırımların yenilenmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi gibi konularda da kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Bu kapsamda vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak adımların atıldığını ifade eden Bıyık, Darıca’nın her geçen gün daha modern ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen takvim doğrultusunda ilçenin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde asfalt serimi, yama ve kaldırım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, asfalt çalışmaları sırasında oluşabilecek geçici ulaşım aksaklıkları konusunda vatandaşlardan anlayış beklerken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.



(Ömer İLGEÇ)