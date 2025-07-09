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Yukarı Hereke İtfaiyesi Hizmete Başladı

Araç, ekipman ve personeli ile Türkiye'de örnek gösterilen bir itfaiye teşkilatına sahip Büyükşehir Belediyesi, Yukarı Hereke’ye kazandırdığı yeni itfaiye hizmet binası ile gücüne güç kattı.

Yukarı Hereke İtfaiyesi Hizmete Başladı

09 Temmuz 2025 Çarşamba 09:53

 Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmetlerinde kaliteyi daha da artırmak için ihtiyaç olan bölgelere yeni hizmet binaları kazandırıyor. Bu kapsamda Yukarı Hereke’ye inşa edilen yeni müfreze, bölgenin yangın ve diğer acil durumlara karşı müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

 

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ GÜÇLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangınlara karşı müdahale kapasitesini artırma amacıyla Yukarı Hereke İtfaiye Müfrezesini hizmete aldı. Can ve mal güvenliği için itfaiye teşkilatının güçlendirilmesine önem veren Büyükşehir, Yukarı Hereke’ye uzun süredir ihtiyaç duyulan İtfaiye Müfrezesini kazandırdı. Yeni müfreze, bölgenin yangın ve diğer acil durumlara karşı müdahale kapasitesini artıracak. 500 m2 alana kurulu müfrezede bir itfaiye aracı ve 2 personel bulunuyor.

 

YUKARI HEREKE’YE HİZMET VERECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin Yukarı Hereke’deki yeni itfaiye noktası Cumhuriyet, 17 Ağustos, Agah Ateş ve Dilovası’na bağlı Çerkeşli mahallelerine hizmet verecek. Yukarı Hereke İtfaiye Müfrezesi ile Kocaeli genelindeki müfreze sayısı 19’a yükseldi. Kocaeli’nde itfaiye müfrezelerinin olduğu diğer yerler ise şöyle; Karamürsel, Gölcük, Yalakdere, Başiskele, İzmit, Kartepe, Bağçeşme, Yahyakaptan, Kandıra, Körfez, Derince, Aşağı Hereke, Yukarı Hereke, Dilovası, Çayırova, Mollafenari, Gebze, Beylikbağı ve Darıca.


(Ömer İLGEÇ)

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