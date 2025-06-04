Zabıtadan Kurban Bayramı öncesi denetim

DENETİMLER SÜRECEK
Gelen şikayetler ve belirlenen program kapsamında denetimlerini gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, görülen aksaklıklar noktasında uyarılarını gerçekleştiriyor ve denetim tutanağını oluşturuyor. Düzenli olarak denetimlerine devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına, denetimlerin ara vermeden devam edeceğini belirtirken, Çayırovalıların ilgili konularda şikayetlerini, belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na iletebilecekleri açıkladı.
(Erkan ERENLER)