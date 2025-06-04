banner1151
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıtadan Kurban Bayramı öncesi denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Zabıtadan Kurban Bayramı öncesi denetim

04 Haziran 2025 Çarşamba 09:46

 Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak ve alışverişlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bayram öncesinde Çayırovalıların sıklıkla kullandığı tatlıcı, kuruyemişçi, pastane vb. yerleri denetleyen ekipler, ilgili dükkanlara giderek; ruhsat, hijyen, gramaj, tartı, kasa-raf fiyat denetimi ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini gerçekleştiriyor.

 

DENETİMLER SÜRECEK

Gelen şikayetler ve belirlenen program kapsamında denetimlerini gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, görülen aksaklıklar noktasında uyarılarını gerçekleştiriyor ve denetim tutanağını oluşturuyor. Düzenli olarak denetimlerine devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına, denetimlerin ara vermeden devam edeceğini belirtirken, Çayırovalıların ilgili konularda şikayetlerini, belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na iletebilecekleri açıkladı. 


(Erkan ERENLER)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARTEPE’DE KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENİYOR KARTEPE’DE KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENİYOR
Dilovası’nda Sevgi Mağazası İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Dilovası’nda Sevgi Mağazası İhtiyaç Sahiplerinin...
Kent meydanında çalışmalar hızla sürüyor Kent meydanında çalışmalar hızla sürüyor
Çayırova’da Haziran meclisi tamamlandı Çayırova’da Haziran meclisi tamamlandı
Çocuk kulüplerine muhteşem kapanış programı Çocuk kulüplerine muhteşem kapanış programı
Çayırova’da Flora Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu Çayırova’da Flora Fotoğraf Yarışması’nda...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KARTEPE’DE KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENİYOR
Kurban Bayramı öncesinde Kartepe'de oluşturulan Kurban Hizmet Komisyonu ilçe sınırları içerisinde kurban...

Haberi Oku