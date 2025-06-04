Zabıtadan Kurban Bayramı öncesi denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak ve alışverişlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bayram öncesinde Çayırovalıların sıklıkla kullandığı tatlıcı, kuruyemişçi, pastane vb. yerleri denetleyen ekipler, ilgili dükkanlara giderek; ruhsat, hijyen, gramaj, tartı, kasa-raf fiyat denetimi ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini gerçekleştiriyor.

DENETİMLER SÜRECEK Gelen şikayetler ve belirlenen program kapsamında denetimlerini gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, görülen aksaklıklar noktasında uyarılarını gerçekleştiriyor ve denetim tutanağını oluşturuyor. Düzenli olarak denetimlerine devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına, denetimlerin ara vermeden devam edeceğini belirtirken, Çayırovalıların ilgili konularda şikayetlerini, belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na iletebilecekleri açıkladı.



(Erkan ERENLER)

