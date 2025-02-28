Zabıtadan Ramazan ayı öncesi denetim

KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Daha sonra tatlı satıcılarında ve fırınlarda denetim gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, buradaki ürünlerde fiyat, gramaj ve hijyen kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, firmalara gerekli uyarılar ve yaptırımlar da uygulanırken, Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca, Çayırovalı ilçe sakinlerinin haklarını korumak adına denetimlere ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda konuyu 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı'na iletebileceklerini duyurdu.