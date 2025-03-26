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Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki marketlerde, kuruyemişçilerde ve tatlıcılarda denetim gerçekleştiriyor.

Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi denetim

26 Mart 2025 Çarşamba 10:42

 Çayırova’daki ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını sıklaştırdı. Ramazan Bayramı öncesinde Çayırova genelindeki marketlerde, kuruyemişçilerde ve tatlıcılarda denetim yapan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, kasa-etiket fiyat hijyen, ruhsat ve vergi levhası kontrolü yaptı. Marketlerde, Ramazan Bayramı öncesi sıklıkla tüketilen şekerleme ürünlerini denetleyen ekipler, raf ve kasa fiyat kontrolünü de gerçekleştirdi.

 

HİJYEN VE FİYAT ETİKETİ KONTROLÜ

Gidilen her yerde ruhsat ve vergi levhası denetimi de yapan ekipler, yine Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı kuruyemişçileri ve tatlıcıları da denetimden geçirdi. Buradaki ürünlerdeki etiketlerin kontrolünü gerçekleştiren ekipler, hijyen koşullarını da kontrol etti. Çayırova Zabıtası, bugün gerçekleştirdiği denetimler sonrasında ilgili yerlerde denetim tutanağı oluştururken, tespit edilen aksaklıklara karşı da uyarılarda bulundu. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtirken, ilçe sakinlerinden gelen talep ve şikayetler ile yapılan planlama doğrultusunda, Çayırovalıların tüketici haklarını koruyacak denetimleri sürdüreceklerinin altını çizdi.

(Ömer İLGEÇ)

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