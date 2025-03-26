Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi denetim

HİJYEN VE FİYAT ETİKETİ KONTROLÜ
Gidilen her yerde ruhsat ve vergi levhası denetimi de yapan ekipler, yine Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı kuruyemişçileri ve tatlıcıları da denetimden geçirdi. Buradaki ürünlerdeki etiketlerin kontrolünü gerçekleştiren ekipler, hijyen koşullarını da kontrol etti. Çayırova Zabıtası, bugün gerçekleştirdiği denetimler sonrasında ilgili yerlerde denetim tutanağı oluştururken, tespit edilen aksaklıklara karşı da uyarılarda bulundu. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtirken, ilçe sakinlerinden gelen talep ve şikayetler ile yapılan planlama doğrultusunda, Çayırovalıların tüketici haklarını koruyacak denetimleri sürdüreceklerinin altını çizdi.
(Ömer İLGEÇ)