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Gebze’nin üç asrına şahitlik eden namazgâhlı çeşme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, eski Ankara yolunun üzerindeki Yunus Emre Parkı’nda bulunan yaklaşık üç asırlık çeşme, geçmişin izlerini günümüze aktarıyor. (HABER ve FOTOĞRAFLAR: UĞUR TATAR)

Gebze'nin üç asrına şahitlik eden namazgâhlı çeşme

19 Ocak 2025 Pazar 17:58

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, eski Ankara yolunun üzerindeki Yunus Emre Parkı’nda bulunan 252 yıllık geçmişe sahip çeşme, birçok isim ile anılıyor. Yıllara meydan okuyan bir çınar ağacının gölgesinde bulunduğu için Çınarlı Çeşme olarak anılan bu çeşme, arkasında bulunan mihrap taşlı namazgâh bölümü yüzünden ise Namazgâh Çeşmesi olarak biliniyor. Yaptıranı başkası olsa da çeşme, 1807 yılında namazgâh kısmını yaptıran Ahmed Ağa’nın adı ile de anılıyor.





Kitabesine baktığımızda 1773 yılında yaptırılan çeşmenin 1924 yılında tamir edildiğini öğreniyoruz. Çeşmenin yapımından 34 yıl sonra çeşmeye eklenen namazgâh kısmından günümüze ulaşmayı başaran mihrap taşı ise mezar taşına benziyor. Mihrap taşındaki kitabede “Maşallah” ifadesi, namazgâhı yaptıran Ahmed Ağa’nın ismi ve yapım tarihi dışında Osmanlı’da mihraplarda en sık gördüğümüz Kur’an-ı Kerim’in Al-i İmran Suresi’nin 37. ayetinden alınan “Küllemâ dahale aleyha Zekeriyya’l-mihrâb” ifadesi dikkat çekiyor.




Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadim bir kent olan Gebze’nin tarihine asırlar boyunca şahitlik eden çeşme, o dönem hakkında bize çok kıymetli bilgiler verse de bugün asli vazifesini yerine getiremiyor; yıllardır tekrar suyuna kavuşacağı günü özlemle bekliyor. (UĞUR TATAR)
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