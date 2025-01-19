Gebze’nin üç asrına şahitlik eden namazgâhlı çeşme











Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, eski Ankara yolunun üzerindeki Yunus Emre Parkı’nda bulunan 252 yıllık geçmişe sahip çeşme, birçok isim ile anılıyor. Yıllara meydan okuyan bir çınar ağacının gölgesinde bulunduğu için Çınarlı Çeşme olarak anılan bu çeşme, arkasında bulunan mihrap taşlı namazgâh bölümü yüzünden ise Namazgâh Çeşmesi olarak biliniyor. Yaptıranı başkası olsa da çeşme, 1807 yılında namazgâh kısmını yaptıran Ahmed Ağa’nın adı ile de anılıyor.













Kitabesine baktığımızda 1773 yılında yaptırılan çeşmenin 1924 yılında tamir edildiğini öğreniyoruz. Çeşmenin yapımından 34 yıl sonra çeşmeye eklenen namazgâh kısmından günümüze ulaşmayı başaran mihrap taşı ise mezar taşına benziyor. Mihrap taşındaki kitabede “Maşallah” ifadesi, namazgâhı yaptıran Ahmed Ağa’nın ismi ve yapım tarihi dışında Osmanlı’da mihraplarda en sık gördüğümüz Kur’an-ı Kerim’in Al-i İmran Suresi’nin 37. ayetinden alınan “Küllemâ dahale aleyha Zekeriyya’l-mihrâb” ifadesi dikkat çekiyor.



