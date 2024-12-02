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Bağımlılığa karşı biorezonans desteği

Kartepe'de sigaradan teknolojiye kadar günümüzün tehlike arz eden bağımlılıklarla ilgili seminer düzenlendi. Uzmanlar sigara, alkol, sanal kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlara "biorezonans" ile çözüm önerileri sundu.

Bağımlılığa karşı biorezonans desteği

02 Aralık 2024 Pazartesi 11:22

 Kartepe Belediyesi düzenli olarak devam ettiği eğitim seminerlerinde bu hafta, "sigara bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, kilo kontrolü ve ruhsal dengelenme" gibi günümüzün tehlike arz eden konularını ele aldı. 
 Uzman Psikolog Kenan Porgalı ve Diyetisyen Emine Özdil'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, bağımlılıkların ve kilo sorunlarının "biorezonans" yöntemiyle nasıl çözüme kavuşturulabileceği üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı. 
 Uzmanlar, biorezonans sisteminin bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını destekleyerek bağımlılıkları aşmada ve ideal kilolarına ulaşmada etkili bir yöntem olduğunu vurguladı. Özellikle bağımlılıkların ruhsal sebepleri üzerinde durularak, bu sorunlarla baş etmede biorezonans yönteminin etkili bir destek sunduğu belirtildi. 
 Seminer sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için psikolojik ve fiziksel dengeyi sağlamanın önemine dikkat çekti. Doğru nefes teknikleri ile uygulamalı egzersizlerin yapıldığı eğitimde günlük hayatı kolaylaştıracak ve motivasyonu artıracak telkinler, teknikler hakkında da personellere pratik bilgiler verildi. 
 Vücudun kendiliğinden yaydığı frekans kodlarını esas alan biorezonans tedavisi; hastanın zihinsel, ruhsal ve bedensel şartlarını bir bütün olarak ele alıyor. Kişiye özel tedavi programı uygulanan yöntem bitkisel, kimyasal ya da sentetik herhangi bir ilaç takviyesi yapılmadan biorezonans cihazıyla uygulanıyor. 


İHA
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