Soğuklara meydan okuyan, bağışıklığı güçlendiren besinler

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve soğuk havalardan etkilenmeden sağlıklı bir kış geçirilmesi için beslenme önerilerinden bahseden Uzman Dr. Filiz Çalışkan Esen, "Soğuk hava vücudun daha fazla enerji harcamasına neden olabilir ve bu da iştahı artırabilir. Bu dönemde sağlıksız atıştırmalıklardan kaçınılması gerekiyor. Soğuk havalarda vücudunuz daha fazla kaloriye ihtiyaç duyabilir ancak bu ihtiyacı abur cubur ile karşılamak yerine sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmek önemlidir" dedi.

Soğuk kış ayları yaklaşırken vücut direncini artırmanın ve hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmedir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan Esen, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme ipuçlarını paylaştı. Soğuk havalarla birlikte metabolizmanın daha yavaş çalıştığını ve vücudun daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirten Dr. Esen, "Vücut direncini artırmak ve soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklardan korunmak için beslenme büyük bir önem taşıyor. Soğuk havalarda güçlü kalmak için C vitamini açısından zengin besinler tüketmek gerekiyor. Portakal, limon, greyfurt, kivi, yeşil biber, brokoli ve lahana gibi C vitamini kaynakları, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır" diye konuştu.

"Bol sıvı tüketin"

Her gün taze sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Doktor Esen, "Protein tüketimini artırın. Soğuk havalarda vücut ısısını dengelemek ve kas kütlesini korumak için protein önemli bir yer tutar. Yumurta, balık, tavuk, kırmızı et ve baklagiller sağlıklı protein kaynaklarıdır. Özellikle balık, içeriğindeki omega-3 yağ asitleriyle bağışıklığı destekler. Bol sıvı tüketin. Kış aylarında genellikle su içme ihtiyacı azalır ancak vücudun hidrasyonuna dikkat edilmelidir. Günde en az 2 litre su içmenin hem cilt sağlığı hem de toksinlerin vücuttan atılması için önemlidir" şeklinde konuştu.

Soğuk havada kalori ihtiyacı artar ancak abur cubura dikkat

Bitki çayları da bu dönemde sıvı ihtiyacını karşılamak için tercih edilebileceğini belirten Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan Esen, "Renkli sebzeler, meyveler ve tam tahıllar, antioksidanlar ve lif açısından zengin besinlerdir. Özellikle kış sebzeleri olan havuç, ıspanak, pazı ve kabak gibi gıdaların beslenme düzeninde mutlaka yer alması gerekiyor. Soğuk hava vücudun daha fazla enerji harcamasına neden olabilir ve bu da iştahı artırabilir. Bu dönemde sağlıksız atıştırmalıklardan kaçınılması gerekiyor. Soğuk havalarda vücudunuz daha fazla kaloriye ihtiyaç duyabilir ancak bu ihtiyacı abur cubur ile karşılamak yerine sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmek önemli. Ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler hem tok tutar hem de enerji verir" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bedeni desteklemek için beslenme ve düzenli egzersiz şart

D vitamininin ihmal edilmemesi konusuna değinen Esen, "Kış aylarında güneş ışığının azalması nedeniyle D vitamini seviyelerinin düşebilir ve bu durumun bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Güneşli günlerde açık havada vakit geçirmek, D vitamini takviyesi almak ve D vitamini açısından zengin gıdaları tüketmek (balık, yumurta sarısı, süt ürünleri) bu dönemde önemlidir. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra soğuk havalarda düzenli egzersizin de vücut direncini artırır. Sağlıklı diyetle birlikte haftada en az üç gün egzersiz yapılmalıdır. Kışın yaklaşmasıyla birlikte beslenmenize dikkat ederek bağışıklığınızı güçlendirin ve soğuk havalardan etkilenmeden sağlıklı bir kış geçirin" dedi.

İHA