Başkan Büyükakın, Gençlere Ve Kadınlara Konuk Oldu





Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantılarına konuk oldu. AK Parti İl Başkanı Şahin Talus’un da yer aldığı birlikteliklerde, birçok konu üzerine değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, gençlerle buluşmasında, “Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olan gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatıdır. Gençlerimizin enerjisi ve gayretiyle, ulaşılmadık tek bir genç bırakmayana kadar çalışacak ve koşturacak; Cumhur İttifakı olarak 2024 seçimlerinden inşallah zaferle çıkacağız” ifadelerini sarf etti. İl Kadın Kolları ziyaretinde ise Başkan Büyükakın, “Davamızı oya gibi işleyen kıymetli kadın kollarımızın desteğini, yeni dönemde de arkamıza alarak çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın güçlü katkılarıyla yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz” vurgusu yaptı. Birlikteliklerde İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’da hazır bulundu.