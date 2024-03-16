SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz mesai arkadaşlarını iftarda ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesai arkadaşı belediye personellerini iftar programında ağırladı.

Başkan Büyükgöz mesai arkadaşlarını iftarda ağırladı

16 Mart 2024 Cumartesi 21:54


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla iftarda buluştu. Gebze Belediyesi personelleri 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında, Başkan Büyükgöz’ün düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de hazır bulunduğu iftar programı okunan Kur’an tilavetinin ardından semazen gösterimiyle devam eden personel iftarında mesai arkadaşlarına kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Siz değerli mesai arkadaşlarımla aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazanın tüm güzelliklerini Gebze’mizde paylaşıyoruz. Gebzeli hemşerilerimize sunduğumuz hizmetlerin siz değerli kardeşlerimin imzası var. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Ramazanımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor
Türel yeni partililere rozet taktı Türel yeni partililere rozet taktı
Küçük Sanayi esnafı Türel’e dert yandı Küçük Sanayi esnafı Türel’e dert yandı
Saadet Partisi sosyal medyada da önde! Saadet Partisi sosyal medyada da önde!
GENÇ REFAH GEBZE'DEN RAMAZAN HAREKATI GENÇ REFAH GEBZE'DEN RAMAZAN HAREKATI
Erol Ölmez’den sağlıkçılara karanfil Erol Ölmez’den sağlıkçılara karanfil
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor
Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerde...

Haberi Oku