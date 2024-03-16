Başkan Büyükgöz mesai arkadaşlarını iftarda ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla iftarda buluştu. Gebze Belediyesi personelleri 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında, Başkan Büyükgöz’ün düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de hazır bulunduğu iftar programı okunan Kur’an tilavetinin ardından semazen gösterimiyle devam eden personel iftarında mesai arkadaşlarına kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Siz değerli mesai arkadaşlarımla aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazanın tüm güzelliklerini Gebze’mizde paylaşıyoruz. Gebzeli hemşerilerimize sunduğumuz hizmetlerin siz değerli kardeşlerimin imzası var. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Ramazanımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.