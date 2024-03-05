Büyükakın ve Tutuş’tan Belsa sokağında esnaf buluşması

ESNAF DAVETİ

Bölgenin sevilen esnaflarından Metin Eryılmaz ve Murat Dünen’in ev sahipliğinde yapılan esnaf buluşmasına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur ve çok sayıda esnaf katıldı. Yaklaşık iki saat süren buluşmada esnafın talep ve dilekleri dinlendi. İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, 5 yıllık meclis üyeliği görevi boyunca İzmit’in menfaati için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. 31 Mart’ta İzmitlilerin desteği ile belediye başkanı olarak görevlerini sürdürmeyi istediklerini belirten Tutuş, “Biz hiç kimseyle inatlaşarak, kavga ederek yola çıkmadık. Hiç kimsenin siyasi ideoloji ve memleketine bakmadan bu kentin her ferdi ile barışık olacağız. Herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanı olarak kaynakları eşit ve şehrin menfaati için kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.