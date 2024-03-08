Çetinkaya, “10 dönüm alana karavan park yapacağız”

GÜNDÜZ SOKAKTA, GECE EVLERDE

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, hane ziyaretlerini sürdürüyor. Gün boyu sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Mesut Çetinkaya, akşam saatlerinde de evlere konuk oluyor. Karamürsel Belediye Başkan Adayı Çetinkaya’nın önceki akşamki durağı Yunus Arslanalp’ın hanesi oldu.

HER VATANDAŞA ULAŞMAK İSTİYOR

Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Mesut Çetinkaya, “Huzurun başkenti olan Karamürsel’de tüm evlerde huzur olmasını istiyor, sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Benim göremediğim, ulaşamadığım kişileri bana bildirin. Huzurun başkenti Karamürsel’de her eve ulaşalım” diye konuştu.

KARAVAN PARKI DA YAPILACAK

Çetinkaya projelerinden de bahsederek şunları söyledi: “Çok fazla karavan park talebi ile karşılaştık. Tahtalı mahallemizde 10 dönüm alana karavan park yapacağız. Ayrıca aynı mahallemize bungalovlardan gençlik kampı yapacağız. Yıkılan hükümet binamızdan kalan bölgede emeklilerimizin sosyalleştiği ve çayını uygun fiyatla içtiği mekan yapıp altına otopark inşa edeceğiz. Kırsal mahallelerimize doğalgaz hizmetini getirmeye başladık. Bu hizmeti bütün mahallelerimize getireceğiz.”