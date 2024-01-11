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CHP’nin Gebze adayı Nail Çiler oldu

CHP’de Parti Meclisi'nde alınan kararla CHP’nin Derince adayı Sertif Gökçe olurken, Gebze Belediye Başkan Adayı Nail Çiler oldu.

CHP'nin Gebze adayı Nail Çiler oldu

11 Ocak 2024 Perşembe 15:51

CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi. CHP’de Parti meclisinde, CHP’nin Derince adayı Sertif Gökçe olurken asıl sürpriz haber Gebze’den geldi. CHP’nin Gebze  adayı belli oldu. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in ismi daha önce de Gebze için geçmiş fakat bir gelişme yaşanmamıştı. Parti Meclisi'nden çıkan kararda 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in belediye başkan adayı olması kararlaştırıldı.

NAİL ÇİLER KİMDİR?

Nail Çiler 1959 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. 1978-79 eğitim öğretim yılında Gebze Lisesi'nde öğretmen olarak meslek hayatına başladı. 1983 yılında Gebze'nin ilk özel dershanesinde kurucu müdür olarak görev aldı. 1988 yılında özel sektörde iş hayatına atıldı. 1993 yılında otomotiv ve sigorta grup şirketi kurdu. 1994 yılında Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Çiler, 1999 Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği görevlerini yürüttü. 2009 yılında Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi. Başkanlık görevini 2023 yılına kadar kesintisiz olarak 14 yıl sürdürdü. Bu sırada Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulundu. 2023 yılı Mart ayında genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylığını açıkladı.Kocaeli seçim bölgesinde 4. sıradan milletvekili adayı oldu ve 28. dönem TBMM'ye CHP Kocaeli milletvekili olarak girdi. Çiler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinde görev aldı.Özel hayatı Nail Çiler, Sevgi Çiler ile evli ve iki çocuk babasıdır.
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