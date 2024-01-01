Darıca’nın birleştirici gücü: KÖKSAL ŞAKAR

Göreve geldiği günden bu yana birleştirici gücü ile dikkat çeken ve diğer ilçelerdeki partililerin dahi başkanlığı ile gönlünde taht kuran AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, belediye başkanı aday adayları ile istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar başkanlığında, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Belediye Başkan Aday Adayları Ufuk Acay ve Ahmet Hakan Hocaoğlu, AK Parti Darıca Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Hamza Doğan ve ilçe başkan yardımcıları katıldı.

BİRLEŞTİRİCİ BAŞKAN

Göreve geldiği günden bu yana birleştirici gücü ile dikkat çeken ve diğer ilçelerdeki partililerin dahi başkanlığı ile gönlünde taht kuran AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye yine en güçlü desteği Darıca’dan vereceklerini ifade etti. Şakar, “Türkiye Yüzyılı için AK Kadrolar olarak hazırız” dedi.

ADAY ADAYLARI İLE BULUŞTU

4 buçuk yıllık görev süresinde Darıca’ya dişe dokunur projeler yapan, Büyükşehirden büyük destekler alan ve hayırseverlerle ortak işler yaparak Darıca’yı marka kent olma yolunda emin adımlarla geleceğe taşıyan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “AK Parti Darıca İlçe Başkanımız Köksal Şakar’ın başkanlığında, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik istişare ve değerlendirme toplantımızı belediye başkan aday adayı arkadaşlarımız ile birlikte gerçekleştirdik. Darıca’mız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.