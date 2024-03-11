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Dilovası, Kocaeli Büyükşehir’den 20 Yıl Alacaklı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Saadet Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik'i büyük bir coşkuyla karşıladı. Çelik, partinin Dilovası Meclis Üyeleri Aday Tanıtımı Programı'na katıldı ve ilçenin nabzını tuttu. Program, yoğun bir katılım ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Nurettin Hoca, “Dilovası, Kocaeli Büyükşehir’den 20 yıl alacaklı” dedi.

Dilovası, Kocaeli Büyükşehir'den 20 Yıl Alacaklı

11 Mart 2024 Pazartesi 10:15


Programda, Dilovası'nın ilk Belediye Başkanı ve bir önceki dönem Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olan Ercan Dalkılıç, rahmet ve saygıyla anıldı. Dalkılıç'ın mirası ve ilçeye olan katkıları, katılımcılar tarafından minnetle yad edildi. Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik, programda yaptığı konuşmada, Dilovası ve Kocaeli'nin uzun yıllardır merkezi yönetimden gereken hizmeti alamadığını vurguladı. "Dilovası büyükşehirden 20 yıl alacaklı," diyerek, ilçenin ihmal edildiğini ve hizmet alamadığını dile getirdi.

DİLOVASI HİZMET ALAMIYOR

Çelik, seçim çalışmalarına başlamadan önce Kocaeli'nin sorunlarını detaylı bir şekilde incelediklerini belirtti. Dilovası başta olmak üzere, Orhangazi, Kayapınar gibi mahallelerin büyükşehir yönetiminden hak ettiği hizmetleri alamadığını ifade etti. Hizmetlerin eksik ve yetersiz olduğunu, problemlerin ise ortak yaşandığını dile getirdi. Çelik, mevcut yönetimin hizmet anlayışını eleştirdi ve "Problemleri ortak yaşıyoruz fakat imkanlar neden tek bir yerde toplanıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Hizmetin, tanıdık ve yakın çevre dışında ilçe sakinlerine ulaşmadığını, bu durumun adaletsizliğe yol açtığını vurguladı.

SAADET PARTİSİ, ADALETSİZ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEK

Saadet Partisi'nin adayı, bu adaletsiz düzeni değiştireceklerini, adamcılık ve liyakatsizlik sorunlarını çözeceklerini belirtti. Çelik, "Biz bu düzeni değiştireceğiz. Liyakatsizliği, adam kayırmacılığını sonlandıracağız ve bunu hep birlikte başaracağız," diyerek, Dilovası sakinlerine umut dolu mesajlar verdi. Program, Nurettin Çelik'in konuşması ve katılımcıların coşkulu desteğiyle sona erdi.

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