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Fikri Işık’tan Çetinkaya’ya destek

Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya seçim çalışmalarında destek verdi. Çetinkaya ile Karamürsel’i gezen Fikri Işık, vatandaşlardan destek istedi.

Fikri Işık'tan Çetinkaya'ya destek

11 Mart 2024 Pazartesi 10:20

 

 

İLÇEYİ BİRLİKTE GEZDİLER

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile birlikte ilçede birtakım ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Seçim Koordinasyon Merkezi standını ziyaret eden Işık ve Çetinkaya, teşkilat mensubu kadınlar ile görüştü. 

PAZARCILARLA GÖRÜŞTÜLER

Ardından ilçe esnafını tek tek ziyaret eden Fikri Işık ve Çetinkaya, çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler vererek esnafı dinledi. Esnaf gezisinin ardından Karamürsel Seyyar Pazarcılar Odası Başkanlığını ziyaret ederek, oda başkanı Yasin Olgun ve ekibi ile görüşen Mesut Çetinkaya ve Fikri Işık ziyaretleri sırasında Karamürsel’e yapılacak projeler hakkında bilgilerde bulundular.

“TÜM EVLERDE HUZUR OLSUN”

Ziyaretler sırasında projelerinden bahseden Mesut Çetinkaya, “Huzurun bir başkenti olan Karamürsel’de tüm evlerinde huzur olmasını istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Benim göremediğim, ulaşamadığım kişileri bana bildirin. Huzurun başkenti Karamürsel’imizde kimse yatağa aç girmesin, hiçbir çocuk ayakkabısız, montsuz kalmasın” dedi.

 

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