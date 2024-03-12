Gençlerden Büyükakın’a çok özel beste

Kendisi için hazırlanan özel tezahürat için gençlere teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin enerjisine, özverisine teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsak geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yapıyoruz” dedi.
İŞTE O BESTE:
Tramvaya laf edip, hayal dediler,
Vagon maketiyle alay ettiler,
Ne hayal, ne rüya sonunda bitti,
Tahir Başkan hepsini rayda gezdirdi
Tahir Başkan hepsini rayda gezdirdi..
Bitmedi…
Keltepe’ye verici tek hizmetleri
Rüzgar sert esince yayın giderdi..
Teleferik deyince aklınız şaştı,
Tahir Başkan söz verdi, onu da yaptı
Tahir Başkan söz verdi, onu da yaptı..
Bitmedi…
Hayalleri yapmak hep O’nun işi,
Tahir Başkan, biliyorsun sen bu işi
Çalışınca herşey güzel oluyor,
Kocaeli’ye şimdi metro geliyor
Kocaeli’ye şimdi metro geliyor…
Bitmedi..
Gücüne güç katmaya geldik,
Seninle birrr olmaya geldik.
Kocaeli sevdamız demeye geldik
KOCAELİ.