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Gençlerden Büyükakın’a çok özel beste

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un seçim beyanname toplantısında sloganlarla salonu inleten gençler, Büyükşehir Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın için de çok özel bir beste hazırladı. Gençlerin tezahüratı programa damga vurdu.

Gençlerden Büyükakın'a çok özel beste

12 Mart 2024 Salı 18:37

 GENÇLERİN ENERJİSİ

Kendisi için hazırlanan özel tezahürat için gençlere teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin enerjisine, özverisine teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsak geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yapıyoruz” dedi.

 

İŞTE O BESTE:

Tramvaya laf edip, hayal dediler,

Vagon maketiyle alay ettiler,

 

Ne hayal, ne rüya sonunda bitti,

Tahir Başkan hepsini rayda gezdirdi

Tahir Başkan hepsini rayda gezdirdi..

 

Bitmedi…

 

Keltepe’ye verici tek hizmetleri

Rüzgar sert esince yayın giderdi..

 

Teleferik deyince aklınız şaştı,

Tahir Başkan söz verdi, onu da yaptı

Tahir Başkan söz verdi, onu da yaptı..

 

Bitmedi…

 

Hayalleri yapmak hep O’nun işi,

Tahir Başkan, biliyorsun sen bu işi

 

Çalışınca herşey güzel oluyor,

Kocaeli’ye şimdi metro geliyor

Kocaeli’ye şimdi metro geliyor…

 

Bitmedi..

 

Gücüne güç katmaya geldik,

Seninle birrr olmaya geldik.

Kocaeli sevdamız demeye geldik

KOCAELİ.

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