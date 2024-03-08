“Körfez’e spor salonu kazandıracağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Karakuşak Spor Kulübü’nü ziyaretinde 1.000 seyirci kapasiteli spor salonu için konuştu, “Adımları atmıştık ama yetiştiremedik. Bu dönem ilçemize kazandıracağız” dedi

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, Karakuşak Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Eğitmenler ve salon sporlarında eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Söğüt’e AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu ve meclis üyesi adayları katıldı. Gençlerin antrenmanlarını izleyen Başkan Söğüt daha sonra onlarla da sohbet etti

MAHALLİ SPOR TESİSLERİ

Körfez’de spor anlamında önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Söğüt, yeni dönemde de yatırımlara devam edeceklerini belirtti. Başkan Söğüt, “1000 seyirci kapasiteli spor salonumuz için adımları atmıştık ama olmadı; Bu dönem salonumuzu yapacağız. Mahalle spor tesislerimizin de sayısını arttıracağız” dedi.





