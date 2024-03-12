Milletimiz İçin Arı Gibi Çalışacağız, Bal Tadında Hizmetler Üreteceğiz…”

Kocaeli'nin seçim atmosferi sıcaklığını korurken, yerel seçimlere 20 gün kala tempo yükseldi. Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik, seçim çalışmalarını sıra dışı bir etkinlikle renklendirdi. Çelik, Gebze'nin Duraklı köyünde hem seçim çalışmalarını yürüttü hem de arıcılıkla uğraştı.

Saadet Partisi'nin tecrübeli siyasetçisi Nurettin Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışırken, farklı yönleriyle dikkat çekiyor. Kendi arı kovanlarını ziyaret eden Çelik, arılarının bakımını yaparak, doğaya ve çevreye olan duyarlılığını gösterdi. Çelik, "Arılar gibi çalışkan olacağız ve milletimize bal tadında hizmetler sunacağız" ifadesiyle seçmenlere mesajını iletti…





MİLLETİMİZE SÖZ: ARI GİBİ ÇALIŞACAĞIZ

Arıcılıkla uğraşan bir siyasetçi olması, Çelik'in doğayla iç içe bir yaşam sürdürdüğünün ve sürdürülebilir kalkınma konusunda duyarlı olduğunun bir göstergesi. Ve Nurettin Çelik bunu seçim çalışması için yapmıyor ve gerçek hayatında da arıcılık yapıyor. Nurettin Çelik, seçim çalışmalarını bu tarz etkinliklerle renklendirerek, halkla iç içe oluyor ve onların günlük yaşamlarına dokunarak fark yaratıyor. Nurettin Çelik’in 31 Mart akşamı seçim sonuçları açıklandığında da ezberleri bozan bir sonuç alması bekleniyor. Nurettin Çelik ve ekibi, arı gibi çalışmaya devam ediyor ve “Yetki verilirse 1 Nisan sabahı da milletimiz için arı gibi çalışacağız” diyor.