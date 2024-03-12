Mustafa Türel Tatlıkuyu esnafını dinledi

Meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte esnafların sorunlarını dinleyen Türel, esnafın birçoğu ile uzun zamandır tanıştıklarını ifade ederek, sorunların çözüme kavuşmamasının talihsizlik olduğunu ifade etti. Gebze’nin merkezi sayılabilecek Tatlıkuyu Mahallesinde bile esnafın onlarca sorunu olduğunu söyleyen Türel; “Sorunların büyük bir bölümü uzun süredir konuşuluyor ama çözüm bulan yok. Buralar şehrin merkezi durumunda artık, esnaf nerede ne yapmak istiyorsa gerek Gebze Belediyesinin, gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu sorunları kısa sürede çözüme kavuşturması gerekir. Bugün yüz bin liraya çözemediğiniz sorunu yarın yüz milyona da çözemezsiniz. Bu çevrede yıllardır tanıdığımız insanlar var, büyümek isteyen büyüyemiyor, taşınmak isteyen başka yerde yer bulamıyor. Vatandaş ise işyerleri ile evlerin bu kadar iç içe olmasından rahatsız. Bu esnaflara kısa sürede çözüm yolu bulunmalı ve sorun çözülmeli” dedi. Tatlıkuyu bölgesinden taşınması gereken esnafların tamamının küçük ve orta ölçekli esnaflar olduğunu da söyleyen Türel, “Buradan taşınırken asla esnafa gereğinden fazla mali yük yüklenmemeli” diye konuştu.

Esnaflar da Mustafa Türel’e ziyareti ve samimiyeti için teşekkür ederek, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediler.



