Özlü: “Karıncalar Gibi Çalışıp Dev Eserler Yapmayı Sürdüreceğiz”

Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, ilk beş yılda olduğu gibi yeni dönemde de gerçek belediyecilik anlayışıyla daha çok çalışarak dev eserler yapamaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, yerel seçim çalışmalarını dur durak demeden aralıksız sürdürüyor. M. Yasin Özlü, son olarak Paşadağ Mahallesi’nde Orka Life 2 Sitesi'nde ikamet eden komşularıyla bir araya geldi. Başiskele’de 5 yıl boyunca hayata geçirdiği eser ve hizmetler üzerine sohbet gerçekleştiren Özlü, “Hemşehrilerimin desteği, hayır duası ve hiç bitmeyecek heyecanımızla Başiskelemiz için karıncalar gibi çalışarak dev eserler yapmaya devam edeceğiz. Başiskelemizi ve tüm vatandaşlarımızı geleceğe taşıyacak, yarınlarımızı aydınlatacak kalıcı ve sağlam işler üretmeye ilk günkü aşkla sürdüreceğiz. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri ile gücümüze güç katan komşularıma misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.