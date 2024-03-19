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Saadet Partililer Pelitli’yi dinledi

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Çelik, Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel ve Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural, Pelitli mahallesi sakinlerini dinledi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Saadet Partililer, 31 Mart seçimleri için destek istedi. Vatandaşlarla sohbet eden Nurettin Çelik, köylerin durumunun perişan olduğunu ifade ederek, vatandaşların bu düzenden kurtarılması gerektiğine değindi. Kendisinin de Duraklı Köyünden olduğunu hatırlatan Çelik, köylünün imar alanında çok mağdur edildiğini hatırlattı ve imar sorunu yüzünden 20 yıldır kendi arazisine ev yapamadığına değindi.

Saadet Partililer Pelitli'yi dinledi

19 Mart 2024 Salı 08:12


Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel ise, bugüne kadar köylere verilen sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürdü. Büyükşehir statüsünde mahalle olduktan sonra köylünün sıkıntılarının daha da arttığını söyleyen Türel, köylerde bile temizlik, kaldırım ve taziye evi sorunu gibi sorunların söz verilmesine rağmen yerine getirilemediğine vurgu yaptı. Milli Görüş’ün Gebze’de iktidara gelmesi ile sorunlara kısa sürede çözüm bulacaklarını ifade eden Türel; “Pelitli Mahallesi Gebze’mizin köylerini Saadete kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 31 Mart günü tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz.” Dedi.

Vatandaşlar da her soruya Çelik ve Türel’in de oldukça içten ve samimi bir şekilde cevap verdiğine dikkat çekerek, ziyaretleri için kendilerine teşekkür ettiler.

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