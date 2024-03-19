Saadet Partililer Pelitli’yi dinledi

Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel ise, bugüne kadar köylere verilen sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürdü. Büyükşehir statüsünde mahalle olduktan sonra köylünün sıkıntılarının daha da arttığını söyleyen Türel, köylerde bile temizlik, kaldırım ve taziye evi sorunu gibi sorunların söz verilmesine rağmen yerine getirilemediğine vurgu yaptı. Milli Görüş’ün Gebze’de iktidara gelmesi ile sorunlara kısa sürede çözüm bulacaklarını ifade eden Türel; “Pelitli Mahallesi Gebze’mizin köylerini Saadete kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 31 Mart günü tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz.” Dedi.
Vatandaşlar da her soruya Çelik ve Türel’in de oldukça içten ve samimi bir şekilde cevap verdiğine dikkat çekerek, ziyaretleri için kendilerine teşekkür ettiler.