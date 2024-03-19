Saadet Partililer Pelitli’yi dinledi

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Çelik, Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel ve Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural, Pelitli mahallesi sakinlerini dinledi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Saadet Partililer, 31 Mart seçimleri için destek istedi. Vatandaşlarla sohbet eden Nurettin Çelik, köylerin durumunun perişan olduğunu ifade ederek, vatandaşların bu düzenden kurtarılması gerektiğine değindi. Kendisinin de Duraklı Köyünden olduğunu hatırlatan Çelik, köylünün imar alanında çok mağdur edildiğini hatırlattı ve imar sorunu yüzünden 20 yıldır kendi arazisine ev yapamadığına değindi.