Saadetli Türel Sultanorhan sakinlerini dinledi

13 Mart 2024 Çarşamba 10:30
Çok sayıda vatandaş ile samimi bir ortamda sohbet eden ve görüş alış verişinde bulunan Türel, merkez mahallelerde bile küçücük sorunların çözümü için vatandaşların aylarca bekletilmesinin yanlış olduğuna dikkat çekti. Özellikle gençler ile samimi bir diyalog kuran Türel; “Gençler bizi, biz de gençleri çok iyi anlıyoruz. Gebze’nin imkanları adam gibi değerlendirildiğinde toplumun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak gücümüz olacaktır. Özellikle gençlerin Gebze’de olup biteni sorgulaması bizi fazlasıyla memnun ediyor. Göreve geldiğimizde gençlerle çok güzel projelerimiz olacak. Gebze’de yaşayan gençlerin çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz” dedi. Türel, çok sayıda genç ile Gebze’nin sorunlarını konuştuktan sonra da kendilerine teşekkür etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada ise, “ Kahvehane ziyaretimizde gösterdiğiniz ilgi ve samimiyet için teşekkür ederim. Birlikte güzel günler için adım atmaya hazırız.” Dedi.
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