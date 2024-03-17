Şehir Hastanesi Tramvay Hattı törenle açıldı

Kocaeli’nin şehir içi trafiğini ve Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi düzenlenen programla faaliyete alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımıyla düzenlenen törende Bakan Uraloğlu, tramvay hattının bayrama kadar ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

YOĞUN KATILIM VARDI

Hattın ilk durağında yapılan törene Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, belediye başkan adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

KOCAELİ’YE 264 MİLYARLIK YATIRIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaptığı konuşmada, yeni tramvay hattının hayırlı olmasını diledi. Bakanlık olarak Kocaeli’ye 264 milyar liralık yaptıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Ulaşım imkânlarının çeşitli olması Kocaeli’yi çok avantajlı kılıyor. Yabancı sermayeleri ve işletmeler en çok Kocaeli’yi tercih ediyor. Uluslararası bir ticaret merkezi haline getirdik. İstanbul ve diğer komşu illerle bölünmüş yollarla bağladık. Kocaeli’yi Yüksek Hızlı Tren ile tanıştırdık. Gebze- Darıca metrosuyla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek yeni bir hat açıyoruz. Marmaray hattına da entegrasyonu sağlanacak.” dedi.

1,5 YILDA TAMAMLADIK

Uraloğlu, “Kocaeli’deki trafiğin daha da rahatlaması için raylı hatlarını üstleniyoruz. Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattını hizmete almaktan mutluluk duyuyorum. 2022 yılının kasım ayında başladık. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik. Hattımız 5 istasyondan oluşuyor. Hattımız ile Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düşüyor. Tramvay günde 15 bin kişiyi taşıma kapasitesine sahip” ifadelerini kullandı.

ÜLKEYE DEĞER KATMAK VİZYON İŞİDİR

Yapılan hizmetlerin Tahir Büyükakın’ın vizyonunu ortaya koyduğunu belirten Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, “Ülkeye değer katmak bir vizyon işidir. Şehir Hastanemiz 3 Nisan’da hizmete girdi. Tüm hizmet alanları ile küçük bir Anadolu kasabası kadardır” dedi. Ulaşımdaki verimliliği artırmak insanların üretmesinde de büyük katkı verdiğini söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise toplu taşımada raylı sistemleri geliştiren herkese teşekkür etti.

ULAŞIMDA HEDEF: YÜZDE 30 RAYLI SİSTEM

Ulaşımda raylı sistemlerin önemine vurgu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Temel hedefimiz toplu taşımada raylı sistem payını yüzde 30’a çıkarmak. Bu hatla yüzde 20’ye çıkaracağız. Alikahya tramvay hattı yapılacak. Mevcut hattaki kapasiteyi artırmak için de çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda 15 yeni tramvay aracı alacağız. Mayıs ayı itibariyle bu hat diğer hatlara bağlanarak çalışacak. Bu bizim için çok kritik bir yatırım. Şehir Hastanesi’nin günde 50 bin kişilik bir yolculuk yaratması bekleniyor. Hat 41 dediğimiz başka bir hattı daha devreye aldık. Metrobüs mantığı ile çalışacak” dedi.

LOJİSTİK KÖY TÜRKİYE’NİN PROJESİ

Bakan Uraloğlu’na seslenen Başkan Büyükakın, “Lojistik köy için önümüzdeki dönemde sizleri çok rahatsız edeceğiz. Bizi hiç geri çevirmediniz ama lojistik köy için de destek isteyeceğiz. Lojistik köy sadece bizim değil Marmara ve Türkiye’nin projesidir. Limanların dış ticaret hedeflerini tutturma konusunda da çok önemli. Bu konuda sizleri önümüzdeki süreçte çok rahatsız edeceğiz” şeklinde konuştu.

ŞEHİR HASTANESİ’NE ULAŞIM 15 DAKİKA

Yeni tramvay hattıyla birlikte, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. Beş istasyonu olan hat günde 210 bin yolcu taşıyabilecek. Hat, Otogar İstasyonu’ndan Plajyolu Tramvay Hattı’na da entegre olacak. Hattın durakları Kanal Boyu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi duraklarından oluşuyor.