Türel İnönü’den değişim çağrısı yaptı





Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette vatandaşlardan gelen tüm sorulara samimi bir şekilde cevap veren Türel, Gebze’de değişimin zamanının geldiğini bunun da saadet Partisi ile olacağını söyledi. Gittiği her yerde tüm vatandaşların belediyenin duyarsızlıklarından şikayetçi olduğunu söyleyen Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, “Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamazsınız. Gebze ve Gebzeli daha iyisini istiyorsa mutlaka değişime kulak vermelidir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, bundan sonrası vatandaşın elinde” dedi.

Özellikle emekli, dar gelirli ve işçi kesiminden de önemli ölçüde şikayetler aldıklarını söyleyen Mustafa Türel, bu iktidarın kendisine çeki düzen vermesi için de mutlaka belediyelerde değişim yaşanması gerektiğine vurgu yaptı. Türel; “Gebze’de inşallah Milli Görüş Belediyeciliği ruhunu yeniden canlandıracak ve Gebze’ye hak ettiği hizmetleri biz getireceğiz” diye konuştu. Gezinin ardından da sosyal medya hesabından vatandaşlarla fotoğraflarını paylaşan Türel; “İnönü Mahallesi’nde kahvehane ziyaretimizde gösterdiğiniz ilgi ve samimiyet için teşekkür ederim. Güzel bir Gebze için haydi bismillah. Gebze'nin dönüşümü için Saadet vakti" açıklamalarında bulundu.