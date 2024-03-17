Özellikle emekli, dar gelirli ve işçi kesiminden de önemli ölçüde şikayetler aldıklarını söyleyen Mustafa Türel, bu iktidarın kendisine çeki düzen vermesi için de mutlaka belediyelerde değişim yaşanması gerektiğine vurgu yaptı. Türel; “Gebze’de inşallah Milli Görüş Belediyeciliği ruhunu yeniden canlandıracak ve Gebze’ye hak ettiği hizmetleri biz getireceğiz” diye konuştu. Gezinin ardından da sosyal medya hesabından vatandaşlarla fotoğraflarını paylaşan Türel; “İnönü Mahallesi’nde kahvehane ziyaretimizde gösterdiğiniz ilgi ve samimiyet için teşekkür ederim. Güzel bir Gebze için haydi bismillah. Gebze'nin dönüşümü için Saadet vakti" açıklamalarında bulundu.
Türel İnönü’den değişim çağrısı yaptı
Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, İnönü Mahallesinde çay ocakları ve kahvehaneleri gezdi.