banner998
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türel ziyaretlerde moral buldu

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebze’de ziyaretlerine devam ediyor. Yaşlı genç, kadın erkek herkesle Gebze konusunda sohbet eden Türel, kendisine gösterilen ilgiden de son derece memnun kalıyor.

Türel ziyaretlerde moral buldu

14 Mart 2024 Perşembe 14:17

Dün, ilk olarak Tatlıkuyu pazarını ziyaret eden Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın ve vatandaşların kendisine sıcak ilgi gösterdiğini gören Türel, her dokunduğu vatandaş ile Gebze ve ülke sorunları ile bol bol görüş alış verişinde bulundu. Gerek ülkemizin gerekse Gebze’nin çözülemeyecek sorunları olmadığını ifade eden Türel, “Yeter ki istekli ve samimi olayım, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” diye konuştu. Gebze bölgesinde de pazarcı esnaflarından sık sık sorunlarla ilgili çözüm önerisi geldiğini de ifade eden Mustafa Türel, bazı sorunların belediyeye de yük olmayacağını ifade ederek, seçim malzemesi yapılmasının yanlış olacağını ve bu sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti. 

Akşam da Köşklüçeşme Mahallesinde dernek ve kahvehane ziyaretleri yapan Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Mustafa Türel, bu bölgede de vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gebze’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını ifade eden Türel, Gebze’de yaşayanların büyük çoğunluğunun yerel yönetimlerden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, “Artık değişim şart oldu, o da inşallah 31 Mart tarihinde Milli Görüş ile olacak” diye konuştu. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İbrahim Şirin, Çankırılılar ile buluştu İbrahim Şirin, Çankırılılar ile buluştu
Saadet Partisi iftarı 17 Mart’ta Saadet Partisi iftarı 17 Mart’ta
Saadetli Türel Sultanorhan sakinlerini dinledi Saadetli Türel Sultanorhan sakinlerini dinledi
Gençlerden Büyükakın’a çok özel beste Gençlerden Büyükakın’a çok özel beste
Mustafa Türel Tatlıkuyu esnafını dinledi Mustafa Türel Tatlıkuyu esnafını dinledi
Büyükakın’ın beyannamesinde 60 yaş ve üstü unutulmadı Büyükakın’ın beyannamesinde 60 yaş ve üstü...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

İbrahim Şirin, Çankırılılar ile buluştu
Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Kocaeli Çankırılılar Eğitim,...

Haberi Oku