Türel ziyaretlerde moral buldu

Dün, ilk olarak Tatlıkuyu pazarını ziyaret eden Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın ve vatandaşların kendisine sıcak ilgi gösterdiğini gören Türel, her dokunduğu vatandaş ile Gebze ve ülke sorunları ile bol bol görüş alış verişinde bulundu. Gerek ülkemizin gerekse Gebze’nin çözülemeyecek sorunları olmadığını ifade eden Türel, “Yeter ki istekli ve samimi olayım, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” diye konuştu. Gebze bölgesinde de pazarcı esnaflarından sık sık sorunlarla ilgili çözüm önerisi geldiğini de ifade eden Mustafa Türel, bazı sorunların belediyeye de yük olmayacağını ifade ederek, seçim malzemesi yapılmasının yanlış olacağını ve bu sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti.

Akşam da Köşklüçeşme Mahallesinde dernek ve kahvehane ziyaretleri yapan Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Mustafa Türel, bu bölgede de vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gebze’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını ifade eden Türel, Gebze’de yaşayanların büyük çoğunluğunun yerel yönetimlerden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, “Artık değişim şart oldu, o da inşallah 31 Mart tarihinde Milli Görüş ile olacak” diye konuştu.