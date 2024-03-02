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Üniversiteli Gençler Sordu Başkan Adayı Büyükgöz Cevapladı

Üniversiteli gençler sordu, Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz cevapladı.

Üniversiteli Gençler Sordu Başkan Adayı Büyükgöz Cevapladı

02 Mart 2024 Cumartesi 16:39


Üniversiteli gençler sordu, Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz cevapladı. Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye özen gösteren ve gençlik projeleriyle öne çıkan Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, üniversiteli gençlerle Gençler Soruyor otobüsünde bir araya geldi. AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları tarafından her akşam bir mahalleyi ziyaret eden Gençler Soruyor otobüsünde, üniversiteli gençlerle bir araya gelen Başkan Adayı Büyükgöz, kendisine yöneltilen soruları samimiyetle cevaplandırdı. Gebze Kredi Yurtlar Kurumu önünde Gençlik Soruyor otobüsünde gençleri ağırlayan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, yeni döneme ilişkin gençlik projeleri hakkında da bilgi verdi. Kendi üniversite öğrenciliği yıllarında yaşadıklarını da paylaşan Başkan Adayı Büyükgöz, gençlere nasihatlerde bulundu.

ÖĞRENCİLİK YILLARI ANILARINI PAYLAŞTI 

Çağın gereği olan Ar-ge ve bilişimle haşır neşir olan gençlerin bir adım önde olduğuna dikkat çeken Başkan Adayı Büyükgöz, Üniversite gençliğine eğitimlerinin dışında da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, KYK Gebze yurdu idarecileri, AK Parti İlçe Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve ilçe gençlik kollarının da katıldığı programa iştirak eden gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Adayı Büyükgöz, Türkiye Yüzyılının gençlerin omuzlarında yükseleceğinin altını çizdi. Üniversiteli gençler de katılımından ötürü Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.

 

 


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