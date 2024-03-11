Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız Ramazan Ayı Dolayısıyla Tebrik Mesaj Yayınladı

Dinimizin ve kültürümüzün en değerli zamanlarından olan bu mübarek ayda milletimizin yardımlaşma ve dayanışma içinde, bulunduğu zorlukları aşacağına inanıyoruz. Bizler de Yeniden Refah Partisi mensupları olarak milletimize hizmet için üzerimize düşen her türlü görevi yapacağız. Dileğimiz İslam Alemi ve Milletimizin huzur içinde nice Ramazan ayları yaşamasıdır. Bu vesileyle zulüm altındaki Filistinli kardeşlerimizi de unutmadığımızı, sevincimizin buruk olduğunu belirtmek istiyorum. Cenab-ı Allah’tan Milletimize mutlu ve huzurlu nice Ramazanlar nasip etmesini niyaz ediyorum ’’ ifadelerine yer verdi.