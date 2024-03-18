YILDIZ’DAN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Anadolu’dan şehadet şerbetini içmek üzere cepheye koşan, birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını tüm dünyaya gösteren kahramanlarımızın torunları olarak aynı kararlılıkla ülkemizin selameti için çalışıyoruz. Türk Milleti’nin vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını dün olduğu gibi bu gün de haylırıyoruz.



Böylesine büyük bir zaferi gerçekleştiren bir milletin mensupları olmanın haklı gururunu yaşarken bastığımız her karış toprağı ve üzerimizde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımızın varlığını aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmayacağız.



Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Vatanımıza göz diken düşmanlara karşı varolma mücadelesi verdiğimiz ve tarihimizin sayılı zaferlerinden birisi olan Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını gururla kutluyor vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.