2024'te İstanbul'da Yükselen Konut Projeleri

Akyapı tarafından yürütülen konut projeleri 2024 yılında da yoğun bir ilgi ile karşılaşmaya devam ediyor.

Akyapı tarafından yürütülen konut projeleri 2024 yılında da yoğun bir ilgi ile karşılaşmaya devam ediyor. Yalnızca bina ve konut değil, güven inşa eden yapı şirketi, ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte hayatının büyük bir kısmını geçireceğiniz evi sizler için oluşturuyor. Değişen ihtiyaçları başarıyla karşılayan projeler, hayatınızın en önemli tercihlerinden biri olan ev tercihinizi başarıyla gerçekleştirmenizi sağlıyor.





Limonlu Bahçe Konakları ile Doğru Bir Tercih Yapın

2024 yılında tamamlanması beklenen Limonlu Bahçe Konakları İstanbul konut projeleri arasında yer alıyor. İstanbul’un en kıymetli yerlerinden biri olan Ümraniye’de yükselen, toplamda 509 adet konut ve 448 adet iş yerine kendi içerisinde yer veren bu proje, 196.796 metre² alanda yükseliyor. 2024 yılının Aralık ayında teslim edilmesi tahmin edilen proje, geçmişe tamamen ormanlarla kaplı Ümraniye’nin, benzersiz dokusunu korumaya devam ediyor. %70’i peyzaj alanında oluşan, şehrin kaotik gürültüsünden ve griliğinden uzaklaşmak için en iyi terihlerden biri olan Limonlu Bahçe Konakları derin bir nefes almanızı sağlayan ve doğayla iç içe bir yaşam sunan seçenekler arasında yer alıyor.





Büyük Aileler İçin En Doğru Karar: Mavera Villaları

İstanbul konut projeleri arasında yer alan, Başakşehir’de yükselen Mavera Villaları projesi 17.629 metre² alan üzerinde kuruludur. Yalnızca 21 adet villa ile sınırlı olduğu için size özel ve kendinizi ayrıcalıklı hissetmenizi sağlayan bir tercih yapmanızı mümkün kılan Mavera Villaları 564 metre² ile dokuz 11 metre²’ye varan üç farklı tipte villanın üretimini gerçekleştiriyor. İç mekanların ferahlığı, geniş bahçe alanları, kişiye özel otopark gibi keyifli bir yaşam alanı için ihtiyaç duyulan bütün etkenleri kendi içerisinde yer veriyor.





Mavera Villaları’nın bahçeleri 750 ile 1000 metre² arasında değişiyor. Attığınız ilk adımdan itibaren hayatın ihtişamına kapılacağınız, sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, fitness salonu, sauna, buhar odası, peyzaj alanları, kapalı otopark, oyun parkı, elektrikli araç şarj istasyonu, market, kafe, restoran veya toplantı salonu gibi ihtiyaç duyduğunuz her şeye kendi içerisinde yer veren Mavera Villaları projesi, Akyapı’nın dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.





Mavera Comfort ile Huzur ve Modernlik Bir Arada

Akyapı’nın konut projeleri arasında yer alan Mavera Comfort Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk toplu konut projesi olması sebebiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kesintisiz konfor ilkesine bağlı kalarak dizayn edilen, yerli ve yabancı deprem uzmanları tarafından tasarlanan bu proje, sakinlerine deprem anında ve sonrasında binanın fonksiyonlarını kesintisiz olarak kullanma güveni veriyor. İçerisinde bulunan sosyal tesisler İstanbul’un en kalabalık ve gözde yerlerinden biri olan Başakşehir’de kaostan uzak ve huzur dolu bir hayat yaşamanız konusunda sizlere imkan tanıyor. Buhar odasından peyzaj alanlarında ihtiyaç duyulabilecek bütün sosyalle kendi içerisinde yer veren, böylelikle evinizden uzaklaşmadan her türlü ihtiyacınızı karşılayabilmenizi sağlayan Mavera Comfort, pek çok açıdan etkileyici bir seçenek olarak değerlendiriliyor.