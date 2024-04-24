YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisa'da Gölcük Renkli Görüntüler Sahne Oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümünde Gölcük renkli görüntüler sahne oldu.

23 Nisa'da Gölcük Renkli Görüntüler Sahne Oldu

24 Nisan 2024 Çarşamba 10:12


  Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Artan Yazıcıoğlu’na devretti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Yazıcıoğlu, Başkan Sezer’e arkadaşları ile görüşerek hazırladığı talepleri iletti. Minik başkanın taleplerini not alan Sezer, talepleri yerine getirilmesi için ilgili birimlere iletti. Sokakta da çocuk bayramı coşku ile kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümü vesilesiyle yapılan Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni’ne ve kutlamalara yoğun katılım gerçekleşti. Şehit Bülent Albayrak İlkokulu’nda düzenlenen programda öğrenciler hazırladığı halk oyunları gösterileri ile renkli anlara sahne oldu. Okul bahçesini dolduran coşkulu kalabalık öğrencilerin birbirinden güzel gösterilerine alkışlarla destek verdi. Halk oyunları gösterisi ve şovların ardından 23 Nisan haftası kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 
  Düzenlenen kutlamalara Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in yanı sıra Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
                                   


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuklardan Kanser Hastası Kadına Sürpriz Çocuklardan Kanser Hastası Kadına Sürpriz
Çayırova’da 23 Nisan Coşkusu Yaşandı Çayırova’da 23 Nisan Coşkusu Yaşandı
İzmit Belediyesinin 23 Nisan Etkinlikleri Doğa Yürüyüşü İle Başladı İzmit Belediyesinin 23 Nisan Etkinlikleri Doğa Yürüyüşü...
Mahalli Spor Sahalarının Sayısı Hızla Artıyor Mahalli Spor Sahalarının Sayısı Hızla Artıyor
Yakup Altun Stadı'nda Sentetik Çim Seriliyor Yakup Altun Stadı'nda Sentetik Çim Seriliyor
İzmit Tren Garı’na Ulaşımda Asansör Kolaylığ İzmit Tren Garı’na Ulaşımda Asansör Kolaylığ
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çocuklardan Kanser Hastası Kadına Sürpriz
Çocuklar kanser hastası kadına unutamayacakları anlar yaşattı

Haberi Oku