Acı kareler yeniden gözler önünde





Kocaeli, 17 Ağustos 1999 depreminde binlerce canını kaybettiği o günü unutmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem bu acıyı unutturmamak hem de 6 ve 7 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatmak için İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda bir fotoğraf sergisi düzenledi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen sergide, her iki depremden sonra çekilen ve ders niteliği taşıyan kareler yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta da, depreme ve diğer afetlere yönelik bilgilendirici kitapçıklar dağıtılırken, çocuklara da içerisinde balon, düdük ve el feneri gibi malzemelerin bulunduğu hediye paketleri verildi.

İHA