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Ahmet Penbegüllü Parkı Yenileniyor

Gebze Yenikent Mahallesi'nde bulunan Ahmet Penbegüllü Parkı baştan aşağı yenileniyor.

Ahmet Penbegüllü Parkı Yenileniyor

07 Şubat 2024 Çarşamba 11:20

 Ahmet Penbegüllü parkı yenileniyor

Gebze Yenikent Mahallesi'nde bulunan Ahmet Penbegüllü Parkı baştan aşağı yenileniyor.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, inşa çalışmalarına başlanan Ahmet Penbegüllü Parkı’nda incelemelerde bulundu. Toplam 200 metrekarelik alana sahip parkın genişletilerek 450 metrekare alan üzerinde yeninden inşa edileceğini ifade eden Başkan Büyükgöz, "Değerli Gebzeli hemşerilerim, şu anda Yenikent Mahallemizde Ahmet Pembegüllü Parkı’mızdayız. Burada daha önce 200 metrekare civarında bir alan spor amaçlı kullanılıyordu ve şimdi 2 katına büyüterek 450 metrekare büyüklüğünde hanım kardeşlerimizin fitness salonu olarak kullanabilecekleri, spor aktiviteleri yapabilecekleri bir salonumuzu tekrar hayata geçireceğiz. Üstünde de daha büyük ölçülerde futbol sahasını da mahallemizin gençlerine hizmet sunar hale getirmiş olacağız. Dolayısıyla burada bir küçük futbol sahası ile beraber spor antrenman sahaları mahiyetinde voleybol, basketbol mini futbol sahası üçlüsünü de beraberce inşa etmiş olacağız. Ben şimdiden Yenikent Mahallemize hayırlı olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.







İHA
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