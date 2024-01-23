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Alikahya'ya Yeni Park

İzmit Belediyesi Alikahya Fatih Mahallesindeki bin 700 metrekare alana park inşa edecek.

Alikahya'ya Yeni Park

23 Ocak 2024 Salı 14:45

 Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Alikahya Fatih Mahallesindeki park çalışmalarına başladı. Uygur Caddesi ile Selman Sokak arasındaki parka; 205 metrekare çocuk oyun alanı, 35 metrekare kondisyon alanı, 16 metrekare kamelyalı oturma alanı, 72 metrekare gölgelikli oturma alanı, 440 metrekare yürüyüş yolu ve 900 metrekare yeşil alan yapılacak. 
  Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde öz kaynaklar kullanılarak 2 basamaklı tribün, kamelya, 3 gölgelik, 9 bank üretimi yapılacak. Parka; çeşme, 10 aydınlatma direği, oyun grubu, salıncaklar ve kondisyon aletlerinin montajı da yapılacak. Peyzaj çalışmaları kapsamında ise yeşillendirme yapılarak, 5 ladin ve 7 hatmi ağacı dikilecek. 
                                      


İHA
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