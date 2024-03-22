banner1001
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Atıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor

Kocaeli'de çiftçilere verilen yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve gübreyle birlikte kent genelinde atıl vaziyetteki yaklaşık 37 bin dekar mısır tarlası desteklendi.

Atıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor

22 Mart 2024 Cuma 11:56

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Ekilmedik Bir Karış Toprak Kalmasın" sloganıyla tarım ve hayvancılığı geliştirmek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere onlarca kalem hibe destek sağlıyor. Hayata geçirdiği can suyu projelerle çiftçilerin yüzünü güldüren Büyükşehir'in son olarak verdiği yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve organomineral katı taban gübresi desteğine, çiftçiler büyük ilgi gösterdi. 
 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında, talebi alınan yaklaşık 1.800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu teslim edildi. Daha önce verilen mazot destekleriyle birlikte gübre ve tohumlarını alan çiftçiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak, mısır tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. 
 Projeyle birlikte Kocaeli genelinde atıl durumdaki yaklaşık 37 bin dekar mısır tarlası desteklendi. 
                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SEDAŞ'tan Milli Ekonomiye Dev Katkı SEDAŞ'tan Milli Ekonomiye Dev Katkı
Derince Millet Bahçesi'nde Temizlik Derince Millet Bahçesi'nde Temizlik
Çayırova’da ‘Mutlu Kadın, Mutlu Toplum’ söyleşisi Çayırova’da ‘Mutlu Kadın, Mutlu Toplum’ söyleşisi
Başiskele'de Yeşil Alanlar Bahara Hazırlanıyor Başiskele'de Yeşil Alanlar Bahara Hazırlanıyor
Başiskele'de Hem Gönüller Hem Evler Isındı Başiskele'de Hem Gönüller Hem Evler Isındı
Sapanca Gölü Kıyısında Huzurlu Kaçamak: Şömineli Günlük Kiralık Bungalovlar Sapanca Gölü Kıyısında Huzurlu Kaçamak: Şömineli...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

SEDAŞ'tan Milli Ekonomiye Dev Katkı
SEDAŞ, Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi ile bir yandan karbon ayak izini azaltırken, diğer yandan maliyet...

Haberi Oku