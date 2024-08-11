Bakan Kurum; İzmit Körfezi eski günlerine dönecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip çamuru temizleme projesini inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip çamuru temizleme projesini inceledi. Bakan Kurum; “Çalışmalar tamamlandığında İzmit Körfezi’nden 3.5 milyon metreküp dip çamurunu temizleyip, körfezi eski günlerine kavuşturacağız” dedi.

DİP ÇAMURU TESİSİ

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Projesinde çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum’a Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, ilçe belediye başkanları eşlik etti. Bakan Kurum, Dip çamuru dolumu yapılan çuvallar üzerine çıkarak yeterli kuruluğa ulaşmış çuvalı keserek dip çamurunu boşalttı. Programın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmayla İzmit Körfezi eski haline dönecek dedi.

665 BİN METREKÜP ÇAMURU İZMİT KÖRFEZİNDEN ÇIKARILDI

İzmit Körfezi Dip Çamuru temizleme işi için bugün buradayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesiyle birlikte İzmit Körfezini geleceğe taşımak için Türkiye’nin en büyük temizlik projesini gerçekleştiriyoruz. Bu proje aynı zamanda Avrupa’nın en büyük çevre projesi. 2022 yılında karar verdiğimiz Cumhurbaşkanımız onayı ile birlikte 3.6 Milyarlık yatırım bedeliyle yürüttüğümüz proje kapsamında 570 bin metrekarelik alanı temizlemiş bulunuyoruz. 665 Bin metreküp çamuru İzmit Körfezi nin dibinden çıkardık. Projenin ilk etabında 3.5 Milyon metreküp dip çamurunu Körfezimizden temizleyeceğiz. 330 Bin kamyon dip çamurunu körfezden alıp kurutma işlemini yapıp depolama alanına sevk edeceğiz.

İZMİT KÖRFEZİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK

Dip çamuru temizlendiğinde Körfezin oksijen seviyesinin artacağına dikkat çeken Bakan Kurum; “Proje tamamlandığında ekosistem yeniden hayat bulacak. Oksijen seviyesi artacak. Yeni balık türlerini görmeye başlayacağız. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla doğal güzelliklerden faydalanabilecek. En önemlisi de Marmaramızı en güzel haliyle gençlerimize emanet edeceğiz. İzmit Körfezi için gösterdiğimiz mesuliyeti Marmara denizinde yaşanan müsilaj içinde gösterdik. Hep birlikte seferberlik başlatmış, Marmara Denizi Koruma Eylem planını oluşturmuştuk. Bu kapsamda gelinen noktada Marmara Denizimiz ve İzmit Körfezimiz bir önceki günden daha temizdir. Marmara Denizi Koruma Eylem planı kapsamında tüm belediyelerin sorumluluklarını belirledik. Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Üzerine düşen görevi yapmayan belediyeler aziz vatandaşlarımıza hesap bile veremeyecekler. Görevini yerine getirmeyen belediyelere sesleniyoruz. Üzerinize düşen görevi yerine getirin” ifadesini kullandı.

TESİSİ İNCELEDİ

Bakan Kurum konuşmasının ardından Dip Çamuru Tesisini inceledi. Dozajlama ünitesi ve susuzlaştırma tesisinde teknik incelemeler yapan Bakan Kurum’a Başkan Büyükakın ve firma temsilcileri tarafından bilgiler verildi. Polimer dozajı ile gerçekleşen flokülasyon işlemi Bakan Kurum’a gösterildi.