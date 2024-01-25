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Barbaros'ta Değişim Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Körfez Barbaros Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hızla ilerliyor.

Barbaros'ta Değişim Devam Ediyor

25 Ocak 2024 Perşembe 14:54


 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez'de dolum tesislerinin hemen yanında yer alan Barbaros Mahallesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte kentsel dönüşüm projesi başlatmıştı. 11 Mayıs 2022 tarihinde uzlaşma görüşmelerine başlayan Büyükşehir, büyük bir başarıya imza atarak hak sahiplerinin yüzde 99’uyla anlaşma sağladı. 
 Büyükşehir ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Körfez’in Barbaros Mahallesi, Derince’nin Sopalı Mahallesi’ne taşınacak. Projenin 1. etap ihalesinde 534 konut, 40 dükkan ve cami inşaatı, gerekli altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. 
 Söz konusu alanda yapılacak 1. etap için 28 Ekim 2022 tarihinde TOKİ tarafından ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi kazanan iş ortaklığı ile 12 Ocak 2023 tarihinde sözleşme imzalandı. 1. etap ihalesi kapsamında bölgeye 534 konut, 40 dükkan ve cami inşaatı, gerekli altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılacak. 24 blok ve bir camiden oluşan projede blokların kaba inşaatı tamamlandı. Cami inşaatı ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor. Projenin ilerleme oranı yüzde 70 seviyesine ulaştı. 
                                       


İHA
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