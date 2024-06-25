Başarılı Bir Landing Page Nasıl Oluşturulur?

Landing Page, ziyaretçilerin reklam, e-posta kampanyası ya da arama motoru sonuçlarından gelen bağlantılar üzerinden sizin sayfanıza erişebilmesidir.

Landing page hedeflenen kitlelere onların belirli bir eylem gerçekleştirmelerini sağlar. Bu eylemler genel olarak bir ürün satın alma, bir form doldurma ya da bir e-bülten aboneliği gibi dönüşümlerden bir araya gelebilir. Landing Page sayfalarının başarısı, öncelikle ziyaretçilerin bu dönüşümleri gerçekleştirmesiyle anlaşılır.

Landing Page’lerin önemi, dijital pazarlama stratejisinin temel bir bileşeni olarak yer almasıdır. Google Ads kampanyaları ya da sosyal medya reklamları olsun, doğru tasarlanmış ve optimize edilmiş bir Landing Page, dönüşüm oranlarını arttıracaktır. Başarılı Landing Page oluşturmanın püf noktalarını ve en iyi uygulamalarını anlamak ciddi bir konudur. Dijital reklamcılık alanında çalışanlar için bu beceri, özellikle Google Alışveriş Reklam stratejilerinde daha da öne çıkacaktır.

Doğru optimize dilen Landing Page, aynı zamanda SEO için de önemli konulardan bir taesidir. İçerik kalitesini iyileştirmeye yönelik tüyolar ve uygun anahtar kelime kullanımı, arama motoru sıralamalarını olumlu yönde etkiler. Landing Page oluşturmanın temel unsurları ve SEO stratejilerini ele alacağız.

Landing Page Hazırlarken Hangi Konulara Dikkat Etmek Gerekir?

Landing page, internet adresinizin ya da işletmenizin dönüşüm getiren sayfası olduğu için tasarım ve fonksiyon önem kazanacaktır. Sayfa hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir;

Mesajların reklamlarla uyumlu olması gerekir.

Dikkat çekecek içerikler hazırlayın.

Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının.

Doğru SEO yöntemlerini kullanın.

Mobil uyumlu olmasına özen gösterin.

Alışılagelmiş internet adresleri menülerle, gönderilerle, bağlantılarla ve de kenar çubukları gibi elementleri içerisinde bulundurabilir. Bir Landing page sahip olmak ise işletmeniz için yararlı olacaktır. Böylece dönüşüm oranları artacaktır.

Dönüşüm Getiren Bir Landing Page Nasıl Yapılır?

Landing page nasıl yapılır? Dönüşüm oranını yükseltmek için aşağıda bulunan adımları uygulayabilirsiniz.

Dönüşüm Hedefinizi Belirleyin

İşletmenizin türüne göre açılış sayfanız için hangi eylemin etkili olacağına karar vermelisiniz. Hedefinizi ve ziyaretçilerinizin ne istediğini bilmeniz gerekir. Hedefe ulaşmanız için hedefinizi ufak hedeflere bölmeniz önemlidir.

Kitlenizi tanıyın ve onları her zaman aklınızda bulundurun. Hedef kullanıcınızı ve davranışlarını analiz edin.

Açık bir Değer Önerisi Yazın

Hedeflenecek eylemin kullanıcıya katacağı değeri açıkça bilinmesi gerekir Kısa, güçlü ve spesifik olun. Mesajınız açık olmalıdır.

Teklifinizi Geliştirin

Landing page oluşturmanın asıl amacı, ziyaretçilerinizi potansiyel müşteriye dönüştürmektir. Reklamınıza tıklayarak landing sayfanıza gelen ziyaretçiler, ürününüz ile ilgili olacaktır. Fakat araştırma amacıyla giren, sadece bilgi almak isteyen ya da merak eden birçok kullanıcıyla karşılaşabilirsiniz. Direkt olarak alım yapmaya ya da kayıt olmaya hazır olmayan müşterileri çekmek için özel bir teklif geliştirmelisiniz. Landing page tasarımı satış odaklı olmak zorunda değildir.

Less Medya Landing page hizmeti ile müşterilerinizi kendinize çekebilirsiniz. Bu konuda medya firması ile iletişime geçebilirsiniz.

Metin ve Formlarınıza Özen Gösterin

Oluşturduğunuz Landing page tasarımı içerisinde müşterilerinizi yönlendirmek için kullanabileceğiniz adımlara dikkat etmelisiniz.

Sayfa üzerinde oluşturulan metinler, müşterilerinize teklifinizin değerini açıklayacak ve onları istediğiniz dönüşüme yönlendirmenize yardımcı olacaktır. Koyduğunuz form ise, direkt olarak müşterilerinizin bilgilerini gireceği bölümdür. Metinlerinizi hazırlarken, sadeliğe ve açıklığa önem vermelisiniz. Eğer ziyaretçilerinizden verdiğiniz değere kıyasla çok fazla bilgi isterseniz, dönüşüm oranlarınız düşecektir.

Karşı Konulmaz bir Eyleme Çağrı Bulun (CTA)

Her landing page görünebilir, açık ve anlaşılabilir bir eyleme sahip olmalıdır. Ziyaretçileri sıradaki adıma veya gerekli eyleme yönlendiren anahtar elementler ise eyleme çağrıdır. Less Medya Landing page hizmeti ile özerk landing page yapabilirsiniz. Hızlı ve kolay bir çözüm olması dışında bu platform şık ve yüksek dönüşüm potansiyelli açılış sayfaları oluşturabilirsiniz.