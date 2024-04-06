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Başiskele Bayrama Hazırlanıyor

Başiskele'de Ramazan Bayramına sayılı günler kala temizlik çalışmaları başladı.

Başiskele Bayrama Hazırlanıyor

06 Nisan 2024 Cumartesi 01:50

 
  Kent genelinde temizlik çalışmalarını periyodik olarak yıl boyunca sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi hummalı çalışma gerçekleştirerek ilçeyi bayrama hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı bayram temizliğinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanlar, yollar, kaldırımlar,  cami avluları, park, bahçeler, yeşil alanlar ve vatandaşın ortak kullanım alanları temizlenmeye başlandı. 
 Yol süpürme araçları ve su tankerleriyle sokak ve caddeler tertemiz yıkanıyor, çöpler, moloz atıkları çevre ve görüntü kirliliğine neden olmayacak şekilde toplanıyor. Mobil temizlik ekipleri de araçların giremediği yerlerde, kaldırım ve orta refüjlerde çöpleri özenle temizlerken, yeşil alanlarda da çim biçme yabani ot temizleme çalışmalarını yerine getiriyorlar. 
 Başiskele Belediyesi, her bayram olduğu gibi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de kent genelindeki şehitlik ve mezarlıkları da bayrama hazırlıyor. 
                                   


İHA
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