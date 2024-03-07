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Başiskele'de Yeşil Alanlar Bahara Hazırlanıyor

Başiskele'de ağaçlandırma ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Başiskele'de Yeşil Alanlar Bahara Hazırlanıyor

07 Mart 2024 Perşembe 15:04

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Barbaros, Yeşilkent ve Karşıyaka mahallelerinde fidan dikimi, çevre düzenleme, peyzaj, bitkisel toprak tesviyesi ve çim biçme çalışması yürüttü. Yeşilkent Mahallesi Sıfır Atık Parkı civarında ve Karşıyaka Mahallesi’nde bitkisel toprak tesviyesi ile ağaç dikimi yapıldı. Barbaros Mahallesi Selahattin Eyyubi Taziye ve Kültür Evi’nin de çevresine yeni fidanlar dikildi, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapıldı. 


                                         


İHA
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