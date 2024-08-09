YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bıyık: ‘Esnaflar toplumun temel taşıdır’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca merkezde işyerleri bulunan esnafları ziyaret edip talep ve önerilerini dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Esnafların toplumun temel taşı olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, esnaflarla birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bıyık: ‘Esnaflar toplumun temel taşıdır'

09 Ağustos 2024 Cuma 13:49

Göreve geldiği günden bu yana toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf buluşmalarına büyük önem veriyor. Her fırsatta şehrin farklı noktalarında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca merkezde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cadde üzerinde işyerleri bulunan esnafları tek tek gezerek hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi.

ESNAFLAR TOPLUMUN OMURGASIDIR

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Muzaffer Bıyık, “Bizleri muhabbetle karşılayan ve iş yerlerinde misafir eden esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim kazançlarını bol eylesin” dedi. Esnaflar da her fırsatta kendilerini ziyaret ederek yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık’a ilgisi nedeniyle teşekkür ettiler. Kendisinin de esnaflıktan geldiğini ve bu nedenle esnafları önemsediğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Esnaflarımız alınterinin, emeğin, azmin, çalışkanlığın temsilcisi, toplumumuzun omurgası ve temel taşıdır. Biz; esnaflarımızın şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Şehrimiz ekonomisine katkılar sunan, gelişim ve değişiminde pay sahibi olan tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum” dedi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sıfır otomobil satışları gaza bastı: Sıfır otomobil satışları gaza bastı: "Satışlar...
İSU’DAN KURAKLIK VE SU KESİNTİLERİNE KARŞI ÖNLEM İSU’DAN KURAKLIK VE SU KESİNTİLERİNE KARŞI...
Gebze’de ‘Mahallemde Sinema Var’ Etkinlikleri Başlıyor Gebze’de ‘Mahallemde Sinema Var’ Etkinlikleri...
Dilovası Yaz Spor Okulları Cıvıl Cıvıl Dilovası Yaz Spor Okulları Cıvıl Cıvıl
Güzide Gençlik’te Yeni Dönem Kayıtları Başladı Güzide Gençlik’te Yeni Dönem Kayıtları Başladı
Kaliteli ve Ucuz Çocuk Giyim Ürünleri ile Toptan Satış İmkanları Kaliteli ve Ucuz Çocuk Giyim Ürünleri ile Toptan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sıfır otomobil satışları gaza bastı: "Satışlar...
TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı: "Şu anda satışlar son derece iyi durumda. Vatandaş istediği...

Haberi Oku