Bıyık: ‘Esnaflar toplumun temel taşıdır’

Göreve geldiği günden bu yana toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf buluşmalarına büyük önem veriyor. Her fırsatta şehrin farklı noktalarında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca merkezde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cadde üzerinde işyerleri bulunan esnafları tek tek gezerek hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi.

ESNAFLAR TOPLUMUN OMURGASIDIR

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Muzaffer Bıyık, “Bizleri muhabbetle karşılayan ve iş yerlerinde misafir eden esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim kazançlarını bol eylesin” dedi. Esnaflar da her fırsatta kendilerini ziyaret ederek yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık’a ilgisi nedeniyle teşekkür ettiler. Kendisinin de esnaflıktan geldiğini ve bu nedenle esnafları önemsediğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Esnaflarımız alınterinin, emeğin, azmin, çalışkanlığın temsilcisi, toplumumuzun omurgası ve temel taşıdır. Biz; esnaflarımızın şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Şehrimiz ekonomisine katkılar sunan, gelişim ve değişiminde pay sahibi olan tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum” dedi.